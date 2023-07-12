الاسبوع القادم موعدا لاعلان نتيجة الشهادة الابتدائية بإقليم النيل الازرق





أكدت الأستاذة إشراقة احمد خميس وزيرة التربية والتعليم بإقليم النيل الازرق أن نتيجة الشهادة الابتدائية ستعلن نهاية الاسبوع القادم وان الاثنين القادم سيشهد الانتهاء من عملية التصحيح.

وقالت إشراقة فى تصريح أن المعلمين بذلوا جهودا مقدرة وقدموا التضحيات من أجل إنجاح امتحانات الشهادة الابتدائية فى كافة مراحلها على الرغم من الظروف الماثلة معربة عن أملها في أن يتجاوز التلاميذ كافة التحديات وإحراز نتيجة مشرفة ترضي طموحات معلميهم وأولياء أمورهم. واوضحت الوزيرة أن الأحداث القبلية واعتصامات المعلمين إلى جانب الحرب المشتعلة الان قد أثرت سلبا على العملية التعليمية ككل لافتة إلى أن المعلمين بذلوا جهدهم لإكمال المقررات الدراسية في وقتها المحدد .

واضافت إشراقة أن الوزارة مهتمة بالتلاميذ والطلاب العائدين من معسكرات دول الجوار مضيفة أن الوزارة رتبت إلى ترجمة مناهج الفصول الدراسية المتقدمة باللغة الإنجليزية ليستوعبها الطلاب العائدين منوهة إلى أن الطلاب بمعسكرات دول الجوار كانوا يدرسون منهج شرق أفريقيا موضحة أن إجراءات استيعاب المعلمين الذين كانوا يدرسون الطلاب بتلك المعسكرات فى المدارس قد قطع شوطا مقدرا. وابانت الوزيرة أن مشكلة قراءة وكتابة اللغة العربية ظلت معضلة تواجه الطلاب والتلاميذ بالاقليم مبينة أن وزارتها تعمل لإيجاد المعالجة لهذه المشكلة بالتعاون مع المنظمات الدولية مشيرة إلى أن عدم توفر المعامل ونقص الكادر المتخصص فى المواد العلمية والرياضيات والإنجليزي قد أثر سلبا على أداء الطلاب موضحة أن وزارتها ترتب لإيجاد حلول جذرية لتلك المشاكل منوهة إلى أن طالب النيل الازرق يتمتع بذكاء ورغبة في التعلم والتحصيل ومتى ما توفرت الظروف سيكون فى مقدمة الطلاب الناجحين والمتفوقين على مستوى السودان.

واكدت أن اليونسيف ظلت متعاونة مع الوزارة وقد أسهمت في تحقيق برامج ومشروعات الوزارة ذات الصلة مضيفة أن اليونسيف وفرت كافة معينات العملية التعليمية للمدارس مؤكدة أن وزارتها حريصة على تطوير العملية التعليمية بإلاقليم عبر خطط ومشروعات وبرامج آنية وطويلة المدى .

سكاي نيوز

وكاله سونا