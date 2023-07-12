الطفولة بالنيل الازرق توقع مذكرة تفاهم مع المعهد الافريقي للديمقراطية





وقع مجلس رعاية الطفولة باقليم النيل الازرق اليوم مذكرة تفاهم مع المعهد الافريقي للديمقراطية والتنمية( AFID) وذلك بمقر المجلس بالدمازين بمشاركة عدد من اعضاء المعهد وقيادات المجلس. وتشمل المذكرة عدد من مجالات التعاون ابرزها مناصرة قضايا الطفولة وتحريك مساهمة المجتمع المدني واستقطاب التمويل لبرامج الطفولة بجانب التدريب والتطوير المؤسسي.

واكدت الاستاذة هويدا دلدوم درك الامين العام لمجلس رعاية الطفولة سعادتهم بتوقيع مذكرة التفاهم مشيرة الى ان اعمال المجلس تتطلب المزيد من الشركاء للعمل والحاجة الماسة للقوانين خاصة وان غياب التشريعات كان ومايزال له اثر واضح.

واضافت هويدا ان المجلس يواجه جملة من التحديات واهمية احكام التنسيق مع الشركاء الوطنيين وتوحيد جهود المنظمات العاملة في مجال حماية الاطفال تكاملا للادوار وسدا للفجوات.

من جانبه قدم الاستاذ انور بشير المدير العام للمعهد الافريقي للديمقراطية والتنمية نبذة تعريفية عن مراحل تطور المعهد وخططه الرامية لتوسيع مظلة الشراكات مبينا ان مذكرة التفاهم مع مجلس الطفولة تعتبر مذكرة استراتيجية من شانها فتح مجالات واسعة لاعداد الخطط والعمل المشترك علاوة علي انها تعد من اولويات خطط وبرامج المعهد و تجديد للمذكرة السابقة.

وقال انور ان المعهد الافريقي للديمقراطية والتنمية يعمل في عدة مجالات من ضمنها انتاج ونشر المعرفة والتدريب وبناء القدرات ومن الداعمين للتنسيق وتقوية مجلس رعاية الطفولة باعتباره المسئول الاول عن تقديم الخدمات للاطفال بالاضافة لعمل المعهد لتحقيق اهداف التنمية المستدامة منوها الي ان الطفولة مجالها واسع والمعهد حريص للاحتفال بالايام والاسابيع الدولية ويخطط للاحتفال بيوم طفل النيل الازرق

سكاي نيوز

وكاله سونا