والي الخرطوم يوجه الشرطة بتنظيم حملات لمواجهة المهددات الامنية





في السياق إجتمع والي ولاية الخرطوم المكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم بمدير عمليات شرطة الولاية العميد هناي محمد ابراهيم ومدير شرطة محلية كرري العميد عمر الزمزمي بحضور قائد منطقة وادي سيدنا العسكرية سعادة اللواء ابراهيم الجالي وذلك في اطارما تبذله حكومة الولاية من جهود مقدرة على اصعدة مختلفة لإعادة الحياة لطبيعتها في المناطق الآمنة بالولاية . ووقف الوالي خلال اللقاء على عودة قوات شرطة محلية كرري للعمل ابتداءً من الأمس وحيا قائد المنطقة العسكرية جهود والي الخرطوم وقوات الشرطة ودورها في استتباب الامن مؤكداً تقديرهم للظروف التي حالت دون تواجد الشرطة خلال الفترة الماضية . ووجه الوالي شرطة المحلية بالشروع في تنظيم حملات كبيرة خصوصا بعد عودة اقسام الشرطة للعمل و ذلك للتعامل مع كافة المهددات الأمنية باسناد من القوات المسلحة في مناطق المحلية المختلفة مناشدا المواطنين الكرام التبليغ عن هذه المهددات ومعاونة الشرطة في أداء مهامها

سكاي نيوز

وكاله سونا