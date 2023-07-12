دورة تدريبية في الاستشارات الادارية بجامعة وادي النيل





إنطلقت صباح اليوم بقاعة جرش برئاسة جامعة وادي النيل بعطبرة، الدورة التدريبية في الاستشارات الإدارية التي تنظمها مبادرة السلم والسلام المجتمعي ضمن آلية الاسناد المجتمعي التي اطلقتها مؤخرا جامعة وادي النيل.

وخاطب افتتاح الدورة الاستاذ مصطفي الشريف وزير الثقافة والاعلام والاتصالات المكلف بولاية نهر النيل ممثل الوالي والذي اشار الي ان الجامعة تمثل بوتقة مهمة في الاسناد المجتمعي في ظل الظروف التي تشهدها البلاد وفي ظل التعدد والتميز الثقافي الذي يتميز به السودان مؤكدا ان مثل هذه الدورات تسهم في رفع قدرات الشباب وتحفيزهم تجاه التنمية والانتاج.

فيما اشاد المدير التنفيذي لمحلية عطبرة الاستاذ يحي خالد ببرامج الجامعة المجتمعية و ما تمثله من مسؤولية في اسناد و دعم وترسيخ معاني الوطنية والانتماء والمساهمة في توجيه المجتمع وقيادته من خلال البرامج التي تتبناها الي تجاوز ظروف الحرب الحالية .

من جانبه اوضح مدير الجامعة البروفيسور حسن الحاج حمد حسن الصائم ان جامعة وادي النيل آلت علي نفسها الاضطلاع بدورها كاملا تجاه مجتمع الولاية والوافدين بسبب الحرب وذلك عبر سلسلة مبادراتها والمتمثلة في الاسناد الاكاديمي والسلم والسلام المجتمعي والدراسات والبحوث وغيرها من المبادرات.

وكان قد حضر افتتاح الدورة اضافة للقيادات التنفيذية بالولاية ممثلو المحليات والمؤسسات الخاصة والشركات ومنظمات المجتمع المدني عدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ويقدم الدورة التدريبية في الاستشارات الإدارية البروفيسور محمد ابراهيم شكري و تستهدف القيادات الادارية بالولاية والمؤسسات الخاصة والمنظمات وتستمر حتي 20 يوليو الجاري.

سكاي نيوز

وكاله سونا