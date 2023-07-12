وزارة الصحة بولاية الخرطوم تعلن عن أسماء المستشفيات العاملة





أعلنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم اليوم عن أسماء المستشفيات العاملة بالولاية ونوهت إدارة المستشفيات بوزارة الصحة بأن العمل يسير في عدد من المستشفيات، كما أكدت على توفر الخدمات العلاجية للمواطنين بالرغم من التحديات التي تواجهها.

ونوهت الوزارة إلى أن المستشفيات العاملة هي

مستشفيات جنوب الخرطوم:

1/ بشاير.

2/التركي.

3/ جبل اولياء.

4/ الأ كاديمي ( حالات باردة)

مستشفيات بحري

1/ البان جديد.

2/ ود أبو صالح.

3/ الكباشي.

4/ قري.

5/ أم ضوا بان.

6/ أبو دليق القديم.

7/ أبو دليق الجديد.

مستشفيات أمدرمان

1/ السعودي .(تم نقله لمستشفى النو)

2/ محمد علي فضل.( تم نقله لمستشفى النو)

3/ مستشفى النو التعليمي.

4/ البلك.

5/ أمبدة النموذجي.

6/ جايكا.

7 /الفتح.

8/ الراجحي.

9/ الجزيرة اسلانج.

10/ أم كتي.

سكاي نيوز

وكاله سونا