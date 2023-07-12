غرفة طوارئ الخريف بأبي حمد تعقد إجتماعها الدوري





ترأس الأستاذ طه أبو الحسن ممثل المدير التنفيذي لمحلية أبو حمد الإجتماع الدوري لغرفة طوارئ الخريف بالمحلية، حيث أشاد بالجهد الذي تم من قبل الجهات ذات الصلة كل في مجاله، ودعا لمواصلة الطواف علي كل مواقع الهشاشة، الأودية والخيران والمعالجة الفورية إستعداداً للخريف القادم.

كما نبه ممثل المدير التنفيذي لمحلية أبو حمد أن تشمل الزيارات المواقع التي تتأثر سنويا بفيضان النيل.

من جانبه قدم المهندس مرتضي محمد عمر مدير إدارة التنمية العمرانية تقريراً حول طواف لجنته وخطته لباقي مناطق وحدة الشريك الإدارية ومنطقة الشامخية التي تتأثر بإرتفاع مناسيب بحيرة سد مروي.

هذا وكان أعضاء الغرفة تقدموا بعدد من المقترحات والبرامج التي تسهم في زيادة فعالية الغرفة.

سكاي نيوز

وكاله سونا