اتحاد عام النوبة: بيان حول نبأ تصفية مليشيا الدعم السريع للفريق مبارك كوتي





بسم الله الرحمن الرحيم

اتحاد عام النوبة

بيان حول نبأ تصفية مليشيا الدعم السريع للفريق الركن دكتور/ مبارك كوتي كجو كتمور المفتش العام لقوات الشعب المسلحة السودانية.

تواترت الأنباء عن قيام مليشيا الدعم السريع المتمردة بتصفية الفريق الركن دكتور/ مبارك كوتي كجو كتمور، المفتش العام، الذي ظلَّ رهينا لدى المليشيا منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب بعدما اقتادته المليشيا وهو فى طريقه إلى مقر عمله، دون اعتبار لحرمة جواره لقائدها، وطالما لم تنفِ المليشيا هذا الخبر، رغم تواتره في العديد من أجهزة الإعلام المحلية والعالمية؛ فإننا نضع الخبر في خانة الرجحان، خاصة إذا قرأناه في سياق فعائلها العارية من المروءة والقيم، الوالغة في الغدر والخيانة، و استهدافها الممنهج لابناء النوبة.

ولمَّا كان سعادة الفريق مبارك رمز من رموز شعب النوبة فاننا نمهل المليشيا المتمردة ٧٢ ساعة لنفى الخبر عبر القنوات الفضائية الرسمية المحلية و العالمية بصوت وصورة الفريق الركن مبارك كتى كتمور ، و فى حالة عدم الرد بالنفى الواضح وعبر الوسائط الاعلامية المذكورة خلال الفترة المحددة سنعتبر خبر تصفيته صحيحا وانتهى الامر ، و عليه نحمل كلَّ قيادات وأفراد المليشيا المتمردة المدنية و العسكرية داخل و خارج البلاد المسؤولية القانونية و الاخلاقية والانسانية لتصفية الفريق ، وعليها الاستعداد لتحمل تبعات ذلك التصرف الارعن الذى يتنافى مع ابسط قواعد المبادئ الاساسية لحقوق الانسان وكرامته و سنقوم بملاحقتها داخل وخارج السودان ولن نألو جهدا فى المضئ قدما حتى بلوغ مراحل القصاص العادل له.

إن الفريق الركن دكتور مبارك كوتي كجو، علامة بارزة من علامات هذا الوطن فقد كان من اكبر المهمومين بقضاياه و افنى زهرة شبابه فى خدمته بكل اخلاص و جد من خلال قواته المسلحة، ولم يستجب لمحاولات المليشيا –وهو في أسره- بالتَّقول على قواته المسلحة، أو خيانتها بالانضمام للمليشيا، ومن قبل خدم والده المقدم كوتي كجو كمتور في القوات المسلحة حتى قضى شهيدًا في ساحات المعارك ، دفاعًا عن شرفها.

وختامًا نهيب بكل المنابر القانونية المحلية و الدولية تحمل مسؤوليتها كاملة فى محاسبة هذه المليشيا المتمردة على كل افعالها ضد الابرياء و العزل حتى تكون عبرة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على حقوق الاخرين دون وجه حق.

النصر للسودان وقواته المسلحة.

الجنة والخلود لشهدائنا.

الخزي والعار لمليشيا الدعم السريع.

الأربعاء 12 يوليو 2023

اتحاد عام النوبة