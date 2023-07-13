شاهد بالفيديو.. هذه هي مميزات الإعلام الرقمي.. هل الحرية منها؟





الإعلام الرقمي هو إعلام العصر الحالي – هو الصوت العالي – لديه العديد من المميزات التي لا تحصى ولا تعد، وهذا ما أكسبه تلك الأهمية والشهرة، ومن أبرز المميزات بحسب ما ذكر أحد خبراء المجال “د. أمين علي“:

التفاعلية، هل في السابق كنا نستطيع أن نتفاعل مع خبر في قناة أو صحيفة أو إذاعة؟ فقط نطلع عليه ونتحسر على أننا لم نقل رأينا على نفس الوسيلة الإعلامية، الآن في الإعلام الرقمي من أهم المميزات هي التفاعلية، تستطيع أن تعبر عن شعورك تجاه المحتوى، سواء بالرموز أو الرسوم أو حتى المشاهد السمعية والمقاطع الصوتية، تجد المحتوى عبارة عن خمسة أسطر والتعليقات مئات بل آلاف السطور.

الإحصائيات، هذه من مميزات الإعلام الرقمي المهمة، فأنت تستطيع أن تعرف من تفاعل مع رسالتك الإعلامية ومن أي مكان ومن أي فئة عمرية، وما هو عددهم، وفي أي أيام كانوا أكثر، وما أكثر شيء تفاعلوا معه.

الحرية، وهذه أنحسبها ميزة أم عيب؟ لنحسبها ميزة في حال أن لك حرية النشر في المواضيع التي كانت لا تستطيع الحديث عنها في وسائل الإعلام التقليدية لقيود النشر، وأنت على حق، إذن وجدت ضالتك الآن، تستطيع أن تكتب وتنشر وتوصل صوت الحق بكل حرية.

يمكنك التعرف على مميزات الإعلام الرقمي من خلال مشاهدة الفيديو التالي:

رصد وتحرير “النيلين”