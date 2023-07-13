رئيس تشاد الانتقالي: نناشد طرفي النزاع في السودان وقف إطلاق النار





قال الرئيس الانتقالي التشادي محمد ديبي إتنو، إنه أجرى مؤخرا زيارة إلى الحدود الشرقية في تشاد؛ لتفقد وضع اللاجئين السودانيين على المنطقة الحدودية.

وأضاف ضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية لقمة دول جوار السودان، اليوم الخميس: «عندما التقيت باللاجئين، كنت مصدوما مما رأيته، الأطفال والنساء الذين تركوا كل شيء وجاءوا بأيدي فارغة حتى ينقذوا أنفسهم من الموت، فروا من دولتهم وكذلك عائلتهم، وعلينا أن نتجنب تلك الحرب، وتلك العواقب الوخيمة التي تمس المنطقة بأثرها».

وأكمل: «استقبلنا في تشاد الفريقين الجنرالين السودانيين من أجل أن يكفا عن الحرب، ونحن نتواصل معهما، وقد ناشدناهم عدة مرات لوقف إطلاق النار، وإيثار صوت المحادثات من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة التي تهز دولتهما، إن خطوتنا ومسعانا هو تطويق الحرب في السودان».

وأكد أن بلاده تسعى لوضع حد للحرب والقضاء عليها، منوهًا أن دول الجوار تتأثر بالانعكاسات السلبية لتلك الحرب.

وشدد على أهمية بذل الجهود لتسوية السلمية ولإيجاد السلام في السودان، دون الانزلاق في فخ التدخلات الأخرى، مناشدًا المجتمع الدولي اتخاذ إجراء فيما يتعلق بمواجهة الأزمة الإنسانية التي تهز السودان، واضطلاع وكالات الإغاثة الإنسانية بمسؤوليتها وتقديم الدعم الضروري كافة لهؤلاء اللاجئين.

وفي ختام الكلمة، قال: «الكف الفوري للقتال وكف عن كل شكل من أشكال العنف، ووقف إطلاق نار دائم، والتوصل إلى حل سياسي عادل وشامل؛ تنخرط فيه الأطراف السودانية كافة؛ هي مسألة بقاء السودان لشعبها، ويجب أن يتم الاهتمام من جانب كافة دول المنطقة، ونحن نتمنى النجاح والتوفيق لتلك القمة».

وانطلقت، صباح اليوم الخميس، فعاليات الجلسة الافتتاحية لقمة دول جوار السودان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالب والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار لتسوية الأزمة بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

ويعقد المؤتمر في ظل الأزمة الراهنة في السودان، وحرصًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل، وفقًا لبيان صدر من رئاسة الجمهورية الأحد الماضي.

“الشروق نيوز”