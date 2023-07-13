ضبط مواد منتهية الصلاحية بمحلية مدني





تمكنت فرق لجنة الشؤون المستهلكين بولاية الجزيرة خلال حملتها خلال الأيام الماضية من ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والتالفه بأسوق مارنجان ووعووضه وبقالات في الأحياء بالقرب من المنطقه بمحلية مدني الكبرى شملت معجون الأسنان والشيبس وللبن بودرة وطحنية وبسكويت وصلصة ومربي وزيت إضافة لحجز أوزان غير قياسية وذلك بسوق مارنجان ومارنجان وعووضه وبقالات بالقرب من المنطقه بعدد ٣٥بقالة.

و أعلن المهندس عادل محمد أحمد الطاهر مدير الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية الجزيرة رئيس اللجنة في تصريح لسونا عن فتح 7 بلاغات نتيجة المخالفات وعملت الفرق على توعية التجار بالحرص على عدم تعرض المنتجات لأشعة الشمس والإهتمام بالنظافة وإبعاد المواد الغذائية عن مواد التنظيف والإلتزام بتاريخ صلاحية المنتجات.

ودعا مدير المواصفات والمقاييس الجهات المعنية بالرقابة بالولاية للعمل المشترك وعدم العمل الفردي لمنع التضارب والتشويش والإرباك للمستهلك لتحقيق الأهداف المنشودة تجاه تحقيق حياه صحية وآمنه للمستهلكين.

سكاي نيوز

وكالة سونا