والي النيل الابيض والمفوضية السامية يبحثان أوضاع اللاجئين والوافدين بالولاية





بحث الأستاذ عمر الخليفة عبدالله والي النيل الأبيض ووفد المفوضية السامية لشئون اللاجئين الزائر للولاية برئاسة السيدة شوكو شيموزاوا مسئولة الادارة العامة للإمداد و المساعدات والطواريء بالمفوضية بحثا في الاجتماع المشترك أوضاع اللاجئين والنازحين والوافدين والمجتمعات المستضيفة وكذلك خطط المنظمات العاملة بالولاية لمواجهة الوجود الكثيف لهم بالمعسكرات ومدن الولاية المختلفة وذلك بحضور الأستاذ الشاذلي خالد ابراهيم الأمين العام لحكومة الولاية والاستاذ حمزة مصطفي الدسيس رئيس لجنة توفيق أوضاع اللاجئين بالولاية واللواء شرطة معاش عماد الدين مصطفي احمد مساعد معتمد اللاجئين بالولاية والأستاذ صلاح السر مفوض العون الانساني بالولاية. وأوضح الوالي خلال الاجتماع الأعداد الكبيرة للاجئين الذين تستضيفهم ولاية النيل الابيض قبل أحداث الخامس عشر من ابريل للماضي والتدفقات الكثيفة بعد الأحداث داخل وخارج المعسكرات وحول القرى والمدن بالولاية.

وأشار الخليفة الي أن الاوضاع الانسانية تحتاج لتدخلات عاجلة خاصة في الجوانب الصحية وبرامج مياه الشرب والغذاء والايواء للاجئين والنازحين والوافدين والمجتمعات المستضيفة بالولاية. من جهتها قالت السيدة شوكو شيموزاوا مسئولة الامداد والمساعدات والطواريؤ بالمفوضية السامية لشئون اللاجئين ان زيارتهم للنيل الأبيض تأتي بغرض التفاكر مع حكومة الولاية حول الاوضاع الإنسانية وكيفية الاستجابة لمتطلبات العون الانساني لهذه الأعداد الكبيرة التي تستضيفها الولاية وإمتدحت جهود حكومة النيل الأبيض وتعاونها المستمر والمساعدة الدائمة التي تقدمها للمفوضية مبينة انه من خلال هذه الزيارة ستقف على كيفية تحسين الدعم والوصول للمحتاجين كاشفة عن اهمية هذه المرحلة التي تتطلب من الجميع اسناد ودعم العون الانساني في ظل تأكيد التزام المفوضية بمضاعفة برامج المساعدات والعمل مع حكومة النيل الابيض والادارات المتخصصة لإدارة الكارثة الإنسانية الماثلة بالصورة المثلي. وعلى ذات الصعيد إلتقى الاستاذ عمر الخليفة عبدالله والي النيل الأبيض اليوم بمكتبه بأمانة الحكومة بربك بالمستر وليم كارتر المدير القطري للمجلس النرويجي للاجئين وبحث اللقاء برامج ومشروعات المجلس في مجالات دعم العملية التعليمية واسناد الوافدين من الخرطوم بمراكز الايواء وإستعرض كارتر الانشطة التي تقوم بها المنظمة وبرامجها العاجلة لمجابهة أوضاع اللاجئين والوافدين بالولاية بسبب الأحداث الأمنية بولاية الخرطوم.

سكاي نيوز

وكاله سونا