وزير الصحة بالنيل الابيض يرأس إجتماع لجنة الطواريء الصحية بالولاية





رأس الدكتور عزالدين حسين محمد علوان المدير العام الوزير المكلف لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية النيل الابيض صباح اليوم بقاعة الاجتماعات برئاسة الوزارة بربك اجتماع اللجنة العليا للطواريء الصحية بالوزارة بحضور الدكتور الغالي حسن مدير الطب العلاجي والاستاذ اسماعيل علي يوسف مدير إدارة الطواريء ومكافحة الاوبئة بالوزارة واعضاء اللجنة وناقش الاجتماع التكاليف السابقة وعددا من التقارير من بينها الوضع المالي في ظل الوضع الراهن وموقف الإمداد الدوائي وكذلك تعزيز الصحة . وأمن الاجتماع علي ضرورة وضع ميزانية عاجلة من قبل حكومة الولاية لدعم الطواريء الصحية في ظل هذه الظروف الاستثنائية خاصة وان فصل الخريف على الابواب كما أمن الاجتماع على أهمية التنسيق الجيد مع المنظمات في مجال تنفيذ الانشطة فضلا عن العمل على تقليل التحديات والمعوقات التي تواجه الإمداد الدوائي كما دعا الأعضاء الي الاستمرار في جميع الانشطة الصحية والطبية بمواقع الوافدين ومعسكرات اللاجئين وضرورة عقد اجتماع مع مديري الخدمات الصحية بالمحليات والاشراف الداعم للانشطة الصحية بالمحليات وتكثيف انشطة الاصحاح البيئي والتعزيز بمواقع الوافدين.

واشاد الأعضاء بالجهود المبذولة من قبل العاملين بالمؤسسات الصحية في مجال تقديم الخدمات بمواقع الوافدين وشدد على ضرورة الاستمرار فيها.

سكاي نيوز

وكاله سونا