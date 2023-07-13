والي القضارف يوجه المحليات بمضاعفة الجهود الاحترازية





وجه والى القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب لجان الطواريء بالمحليات بمضاعفة الجهود الاحترازية والاستعداد لمجابهة طواريء فصل الخريف الهندسية والصحية خاصة فى مناطق الهشاشة التى تتعرض سنويا للكوارث.

واكد لدى وقوفه صباح اليوم على اعمال فتح المصارف والطرق التى تقوم بها بلدية القضارف بمنطقة الصينية والسوق الشعبى اكد اهمية حماية حاضرة الولاية من مخاطر الخريف وتنظيم الاسواق والطرق ومواقف المواصلات بحكم انها تستضيف اعدادا كبيرة من القادمين من الخرطوم بسبب الحرب كما دعا البلدية لتفعيل التحصيل والاحاطة بالمواعين الايرادية لمقابلة الصرف على الخدمات.

فيما اوضح المدير التنفيذى لبلدية القضارف الاستاذ عباس ادريس ان خطة طوارئ فصل الخريف تشمل فتح مصارف المياه وتزحيف الطرق وتشييد الردميات وازالة التشوهات والمخالفات فى المحاور كافة والتعامل مع النفايات ومكافحة نواقل الامراض وكلورة مصادر المياه.

سكاي نيوز

وكاله سونا