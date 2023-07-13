وزير الصحة الإتحادي يبحث كيفية تشغيل المؤسسات الصحية بدارفور





إستقبل وزير الصحة ألإتحادي المكلف د. هيثم محمد إبراهيم، بمكتبه بولاية البحر الأحمر اليوم، وزير الصحة والرعاية الإجتماعية بإقليم دارفور أ. بابكر حمدين، حيث ناقش اللقاء الوضع الصحي بإلإقليم وكيفية إعادة تشيغل المؤسسات الصحية التي توقفت بسبب الحرب با لإضافة إلى العمل لتوصيل الإمداد الدوائي للولايات المستقرة، مع معالجة تدني الوضع الصحي في الجنية وزالنجي والتحديات التي تواجهه القطاع الصحي بإلإقليم.

وأكد وزير الصحة ألإتحادي بان هناك جهود مبذولة لإعادة تشغيل المؤسسات الصحية المتوقفة، وأعلن عن إرسال إمداد دوائي للإقليم خلال الفترة السابقة وتوقع إرسال المزيد من الإمداد في حالة وصول دفعات جديدة، لافتاً إلى ضرورة وضع آليات تنسيق داخل الإقليم لإيصال الإمداد الدوائي إلي ولايات دارفور.

واوضح د. هيثم أن هناك مبادارات من بعض المنظمات والمانحين لتقديم المساعدات للإقليم، مشيراً إلى الضررالمباشر الذي وقع على بعض ولايات دارفور وولاية الخرطوم وكان له تأثير واضح على مستوى تقديم الخدمات الصحية بسبب الحرب، مؤكداً على ضرورة التنسيق المشترك مع الجهات ذات الصلة بإلإقليم لضمان إيصال الإمداد الدوائي، داعياً إلى التواصل مع الجهات الأمنية لضمان سلامة وصولها.

وفي الأثناء إستعراض وزير الصحة والرعاية الإجتماعية بإقليم دارفور أ. بابكر حمدين، تدني الخدمات الصحية الأساسية في مدينة الجنية وزالنجي بسبب الحرب، ودعا وزارة الصحة الإتحادية للمساهمة في تغطية الحوجة من الدواء والمعدات الطبية الخاصة بالمعامل، مشيراً إلى أن الوضع الصحي في بعض ولايات دارفور مستقر، ولفت إلى وضع موجهات وآليات لعمل المنظمات بإلإقليم مع الإعتماد على المنظمات المسجلة والتعاون مع المنظمات المحلية، مبيناً أن التحدي الأكبر هو كيفية إيصال الإمداد الدوائي.

ومع نهاية الإجتماع تم الإتفاق على التنسيق المشترك لضمان وصول الإمداد لكل المؤسسات الصحية بإقليم دارفور.

سكاي نيوز

وكاله سونا