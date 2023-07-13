والي كسلا يطلع علي مجمل الاوضاع الصحية والهندسية بالولاية





وقف الا جتماع المشترك الذي ترأسه والي كسلا المكلف الاستاذ خوجلي حمد عبد الله والذي ضم وزارتي البنية التحتية والتنمية العمرانية والانتاج والموارد الاقتصادية الي جانب المديرين التنفيذيين للمحليات وممثلي وزارة الصحة وقف علي مجمل الاوضاع الصحية والهندسية واطمأن علي سير العمل بالمحليات المختلفة .

وقدم وزير البنية التحتية والتنمية العمرانية رئيس اللجنة العليا لطواريء الخريف تنويرا شاملا حول ماتم تنفيذه في ترويض القاش وصيانة جسور الحماية في مناطق القاش.

واطمأن الاجتماع من خلال تقرير رئيس اللجنة العليا للطواريء على الاعمال الجارية في تأمين جسور الوقاية لمدينة كسلا لمدينة كسلا واعمال جسر خور الاميراي والتي تشمل اقامة معسكر يحتوي على فنيين وتوفير الاليات اللازمة للعمل.

وتم خلال الاجتماع ايضا استعراض خطة الطواريء الصحية التي تم وضعها بواسطة الفنيين من الوزارة وتشمل محاور متعددة.

ووجه الاجتماع في هذا الصدد باقامة حملة كبرى لاصحاح البيئة على مستوى محليات الولاية بعد ان تم توفير كافة المعدات والاليات والمبيدات الخاصة بتنفيذ الحملة.

وتناول المجتمعون بالبحث والنقاش الجوانب المتعلقة بتفعيل الايرادات في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وادت الي العجز الكامل لتوفير الايرادات لمقابلة الخدمات والتي اصبحت عبئا علي الولايات. وتوصل الاجتماع الي بعض المؤشرات التي ادت الي ضعف تحصيل الايرادات بالاضافة الي الترتيب لقيام ورشة خلال الاسبوع الاول من شهر اغسطس المقبل للوصول الي دراسة علمية لتفعيل الايرادات وزيادتها من الناحية الافقية وذلك بمشاركة خبراء من الولاية علي ان تكون الورشة بمثابة تجهيز للعمل في موازنة العام المقبل.

سكاي نيوز

وكاله سونا