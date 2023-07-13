37طنامن الإمداد الدوائي من منظمة الصحة العالمية لشمال كردفان





وصلت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية شمال كردفان كمية مقدرة من الإمداد الدوائي من منظمة الصحة العالمية وذلك بحضور محمود بشارة أحمد ممثل حكومة الولاية والمدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية.

وأكد دكتور أحمد سليمان مدير منظمة الصحة العالمية بولاية شمال كردفان أن الإمداد الذي وصل عبارة عن 37 طنا تحتوى على عدد كبير من الأدوية المختلفة وأدوات الجراحة والتخدير والمحاليل إلى جانب المناظير الطبية وذلك بهدف مساعدة الولاية فى علاج ودعم المرضى خاصة وإن الولاية بها نزوح كبير من داخل وخارج الولاية.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية أنه سيتم توزيعها على كافة المستشفيات والمراكز الصحية، كما أكد جاهزية المنظمة لدعم القطاع الصحي.

من ناحيته أعرب المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية دكتور الفاتح عبدالرحمن عن شكره وتقديره لمنظمة الصحة العالمية لدعمها المتواصل للولاية بالأدوية والمعينات الجراحية، وأضاف ان هذه الأدوية ستكون خير معين للقطاع الصحي لمجابهة ظروف الحرب والفترة المقبلة.

كما أشاد دكتور الفاتح عبدالرحمن بمجهودات المنظمات الأخرى وإسنادها للولاية فى مجال الصحة.

سكاي نيوز

وكاله سونا