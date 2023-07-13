مفوضية العون الانساني تقف على أوضاع معسكرات الوافدين من الخرطوم





ثمن مفوض العون الإنساني بولاية سنار محمد عبد الفتاح بادي الدور الكبير لقطاع التنمية الإجتماعية بوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بولاية سنار لتنفيذهم العديد من المناشط وتقديم الدعم الإجتماعي لمعسكرات الوافدين بولاية سنار.

جاء ذلك لدى تفقده اليوم معسكرات الوافدين بمدينة سنار مؤكداً أن المفوضية ستستمر في حصر الوافدين لولاية سنار جراء الحرب الدائرة في الخرطوم.

من جهتها أبانت ممثل مجلس رعاية الطفولة بقطاع التنمية الإجتماعية بسنار الأستاذة عبير معاوية شرف الدين أن المجلس سينفذ دورة تدريبية للوافدين بالمعسكرات عن كيفية التعامل مع قضايا الأطفال إضافة لتكوين شبكة حماية من المجتمع الوافد والمجتمع المستضيف لإحالة جميع القضايا والمشاكل للجهات ذات الإختصاص.

من جهتها أبانت الأستاذة ناهد أحمد شرف ممثل إدارة الرعاية الإجتماعية بقطاع التنمية الإجتماعية بسنار أنه تم تقديم شنط ألعاب لعدد من المعسكرات هي رابعة ألعدوية، سلمان الفارسي ومدرسة الحميراء، مشيرة إلى أنه ستتم متابعة القضايا الإجتماعية والمرأة والأسرة مؤكدة تدخلهم لتقديم الدعم الإجتماعي والمعنوي لإمتصاص الصدمات الناتجة من آثار الحروب.

من جانبها أكدت مدير المرأة والأسرة بقطاع التنمية الاجتماعية بسنار صفاء عبد العزيز العابد أكدت إهتمامهم بقضايا المرأة والأسر المتضررة والتي نزحت بسبب الحرب.

سكاي نيوز

وكاله سونا