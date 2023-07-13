وزارة الصحة بسنار تنفذ تثقيفا صحيا في التغذية العلاجية





نفذت وزارة الصحة بولاية سنار محاضرات تثقيفية للمرضى ومرافقي مرضى السكري والضغط داخل حوش مستشفى سنجة عن التغذية العلاجية لجميع الأمراض، أعلنت ذلك الأستاذة حاجة محمد الطيب مسؤول التغذية العلاجية بوزارة الصحة بسنار.

وتم خلال المحاضرة توزيع عدد من المطبقات التثقيفية عن التغذية العلاجية إلى ذلك أكدت مدير التغذية بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار منال ضوينا حماد إستمرار أنشطة الإدارة العلاجية والتثقيفية من أجل تقديم الخدمة لمواطني الولاية وللعائدين من أبناء الولاية جراء الأحداث الدائرة في الخرطوم.

سكاي نيوز

وكاله سونا