الفرقة ١٨مشاه بالابيض تنفذ مشروع الضاحية الطويل لمستجدي الدفعة(٤٩)





نفذت الفرقة الثامنة عشر مشاه بولاية النيل الابيض صباح اليوم بكوستي مشروع الضاحية الطويل لمستجدي الدفعة (٤٩) بمعسكر تدريب الوساع أسود النيل الأبيض وذلك بمشاركة اللواء الركن سامي الطيب سيد أحمد قائد الفرقة والعميد الركن جمال جمعه قائد ثاني الفرقة وقادة الالوية و وحدات الإسناد التابعة للفرقة. وأكد قائد الفرقة ١٨ مشاه بالنيل الابيض لدي مخاطبته ختام المشروع ان الدفعة ٤٩ مستجدين نفذت المشروع التدريبي في زمن قياسي مما يؤكد مدي الجاهزية والحماس واللياقة البدنية مشيرا الي ان هذه الدفعة ستمثل إضافة نوعية واسناد حقيقي للفرقة للقيام بواجبها في دحر الخونة والمتمردين والدفاع عن الوطن في ظل الظروف التي تواجهها القوات المسلحة في معركة الكرامة بالخرطوم .

وأعلن اللواء سامي جاهزية الفرقة الثامنة عشر مشاه للإطلاع بواجبها كاملا في حماية كل شبر من ارض الوطن بالاضافة لمشاركتها في حسم معركة الكرامة ضد متمردي الدعم السريع. من جانبه أبان العقيد ركن بشير محمد الجهيني رئيس شعبة التدريب بقيادة الفرقة ١٨ مشاه ان مشروع الضاحية الطويل يعد من أهم المشروعات التدريبية والذي تم تنفيذه بنسبة ١٠٠٪ ويليه مشروع السير الطويل والمشروع الخلوي. و قد تم خلال الكرنفال تكريم العشرة الأوائل في المشروع والسرية الاولي ومشرف الضاحية.

سكاي نيوز

وكاله سونا