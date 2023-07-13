القوي المجتمعية بكسلا تؤكد مساندتها للقوات المسلحة





اعلنت القوي المجتمعية من مكونات شرق السودان عبر الجبهة الوطنية السودانية القومية اسنادها ووقوفها خلف القوات المسلحة السودانية في معركة الكرامة ضد قوة الدعم السريع المتمردة وسلمت الجبهة والي كسلا المكلف الاستاذ خوجلي حمد عبد الله وثيقة عهد ومبايعة اكدت من خلالها الاصطفاف مع القوات المسلحة في خندق واحد لدحر التامر علي البلاد.

وحيا الوالي لدى مخاطبته الوقفة التضامنية التي نظمتها الجبهة بسوق كسلا الرئيس ــ حيا مبادرة الجبهة واعلان موقفها الوطني ..

وقال ان اهل كسلا بهذه الوقف عبر مبادرة الجبهة تخلوا عن ثوب مكوناتهم ولبسوا الثوب الوطني الواحد معربا عن سعادته وماتم خلال الوقفة النفرة تجاه القضايا الوطنية.

واضاف الوالي ان الحرب التي شهدتها البلاد وحدت شباب واهل كسلا وجعلتهم يلتفون حول الوطن. وقال ان هذه المبادرة تمثل انموذجا يمكن ان يقدم لكل اهل السودان وستكون الشرارة التي تشعل حب الذود في كل ربوع البلاد.

واعرب الوالي عن شكره وتقديره لكل الدول التي وقفت مع السودان مطالبا الدول التي لها مواقف شاذه ووصفها بالشرذمة التي ارادت تفتيت وحدة البلاد بتغيير مواقفها مبينا انه سيقوم بايصال الوثيقة لقيادة الدولة وبان اهل كسلا دائما في المقدمة.

وتحدث خلال الوقفة ممثل ناظر الهدندوة محمد محمد الامين ترك راعي المبادرة وعبد الباسط ودحاشي ومحمد سيدنا ممثل شباب المبادرة الي جانب ممثلي السبدرات والبني عامر متناولين حجم التامر ضد البلاد وضرورة الوقوف خلف القوات المسلحة مشيرين الي ان كافة مكونات شرق السودان قد توحدت من اجل تحقيق دعائم الاستقرار على مستوى شرق السودان والبلاد اجمع بالاضافة الي الابتعاد عن كل مايثير الفرقة والشتات عبر خطاب الكراهية وضرورة توحيد الجبهة الداخلية لمقابلة التحديات الماثلة.

ووجه ممثلوا الجبهة برسالة للقائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة مفادها بوقفتهم مع القوات المسلحة ورسالة اخرى الي المجتمع الدولي والدول التي تامرت علي البلاد عبر اللجنة الرباعية خاصة تصريحات رئيس الوزراء الاثيوبي والرئيس الكيني.

وتجدر الاشار الي ان الجبهة وعبر مبادرة دعم القوات المسلحة ستتوجه الي ولايات النيل الابيض والشمالية ونهر النيل والجزيرة لتقديم رسالتها.

سكاي نيوز

وكاله سونا