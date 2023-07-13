منظمة الفاو توزع 800 طنا من التقاوي بالقضارف لصغار المزارعين





دشن والى القضارف المكلف الأستاذ محمد عبدالرحمن محجوب رئيس اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي بولايات القطاع المطري اليوم توزيع تقاوي الذرة والسمسم على المزارعين أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة بالولاية والتي تبلغ فى مجملها 800 طنا مقدمة من منظمة الأغذية والزراعة الفاو والحكومة الألمانية والوكالة الأمريكية للتنمية والحكومة النرويجية عبر منظمتي زينب وريرا ووزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية بحضور مندوب منظمة الفاو بالسودان ادم ياهو.

وأشاد والى القضارف المكلف بدعم منظمة الفاو والمانحين والذي يعد دعماً مقدراً لمزارعي الولاية وهم مقبلون على زراعة مساحاتهم الزراعية، مؤكدا أن اللجنة تعمل جاهده لتقديم كل ما من شانه المساهمة في توفير مطلوبات العملية الزراعية للمزارعين بالولايات المعنية.

من جهته أوضح السيد ادم ياهو مندوب منظمة الفاو بالسودان ان دعم المنظمة يهدف لتمكين صغار المزارعين من فلاحة أراضيهم الزراعية ولتحقيق الأمن الغذائي بالولاية والمساهمة فى تحقيق إنتاجية مقدرة من المحاصيل الزراعية.

وأشار د. بانقا هجو مدير مكتب منظمة الفاو بالولاية الي أن التقاوي تستهدف صغار المزارعين بعدد (11) محلية من محليات الولاية ممتدحا جهود شركاء المنظمات في ذلك.

سكاي نيوز

وكاله سونا