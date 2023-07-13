والي الشمالية:الحرب الدائرة الان تستوجب توحيد الصف





نظمت اللجنة العليا للتعبئة والإستنفار بمحلية دنقلا اليوم اللقاء التعبوي والتنويري لقيادات المجتمع بالوحدات الإدارية بمحلية دنقلا تحت شعار: (واجب الأوطان داعينا) وشهد اللقاء والي الولاية الشمالية رئيس اللجنة العليا للتعبئة والإستنفار الأستاذ الباقر أحمد علي وعدد من أعضاء حكومته ولجنة أمن الولاية والمدير التنفيذي لمحلية دنقلا رئيس اللجنة العليا للتعبئة والإستنفار بالمحلية الاستاذ عوض الكريم ربيع ولفيف من قيادات المحلية، وأكد الوالي لدي مخاطبته اللقاء أن الحرب الدائرة الآن بين القوات المسلحة ومليشيا الدعم السريع تعتبر حلقة من حلقات الإستهداف والتآمر علي السودان مما يستوجب من الجميع توحيد الصف وجمع الكلمة لمواجهة المؤامرات والتحديات.

وأشار الباقر إلى أن القوات المسلحة بفضل الله تعالي أولاً ثم بجهود ودعم القوات النظامية الأخرى ومساندة الشعب السوداني قادرة علي حسم المعركة وتطهير البلاد من المتمردين والعملاء والمتربصين بأمن ووحدة واستقرار البلاد وأضاف أن لجنة أمن الولاية ظلت في حالة إجتماعات متواصلة لمتابع مجمل الأوضاع الأمنية ووضع التدابير والتحوطات اللازمة للمحافظة علي الأمن والاستقرار بالولاية بجانب تكوين العديد من اللجان العسكرية والأمنية والاقتصادية والمجتمعية.

ودعا الوالي في كلمته المواطنين بضرورة التعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية ورفع الحس الأمني وأشاد بجهود المنظمات،ا لجهات الخيرية، المؤسسات المختلفة والمبادرات المجتمعية ودورهم في إستضافة الذين قدموا من ولاية الخرطوم وبعض الولايات للولاية الشمالية بسبب ظروف الحرب وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.

كما أثني الوالي على دور التجار في توفير السلع الإستراتيجية والمواد البترولية من جمهورية مصر العربية وقال إن الولاية الشمالية لم ولن تتهاون في تطبيق أمر الطوارئ الصادر بشان السلع الإستراتيجية والمواد البترولية ضد المخالفين والمتلاعبين بقوت الشعب.

من جانبه أكد المدير التنفيذي لمحلية دنقلا رئيس اللجنة العليا للتعبئة والإستنفار بالمحلية أن حملات التعبئة والإستنفار العامة بجميع وحدات المحلية تتواصل بصورة طيبة مشيراً إلى أنه تم إفتتاح العديد من معسكرات التدريب والتأهيل المفتوحة بالوحدات الإدارية والمناطق والقري وجدد استمرار مجهودات المحلية في تقديم الدعم العيني والمادي والبشري للقوات المسلحة.

هذا وكان قد تحدث في اللقاء التعبوي والتنويري ممثل الهيئة الشعبية لدعم القوات المسلحة البروفسيور الطيب سوركتي وقائد اللواء ٢٦٦ دفاع جوي دنقلا العميد الركن علي إدريس وقائد قوات الإحتياط بالولاية الشمالية المقدم الفاتح فضل المولي مشيدين بدعم وإسناد الشعب السوداني ومواطن الولاية للقوات المسلحة مؤكدين أن حملات التعبئة والاستنفار ومعسكرات التدريب المفتوحة للمتطوعين التي تم إفتتاحها بكل محليات الولاية إستجابة لنداء القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان تتواصل بصورة طيبة وتشهد تدافعاً وإقبالاً كبيراً من الشباب القادرين علي حمل السلاح من أجل الزود عن تراب الوطن وعقيدته ومكتسباته.

سكاي نيوز

وكاله سونا