بادى يطلع على تحضيرات إستقبال الدفعة الثانية من الترتيبات الأمنية





إطلع الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم على إكتمال الإستعدادات والتحضيرات الفنية والإدارية الجارية لإستقبال الدفعة الثانية من منسوبي الترتيبات الأمنية بمركز تدريب الفرقة الرابعة مشاة .

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بوفد اللجنة العسكرية القطاعية لوقف إطلاق النار بالإقليم بقيادة العقيد الركن مصلح يعقوب والعقيد الركن حسين جعفر الرئيسين المشتركين للجنة .

وتناول اللقاء التدابير التي تعكف عليها اللجنة في إطار الإستعدادات لإنطلاقة مراحل التدريب للدفعة الثانية من منسوبي الترتيبات الأمنية بالإقليم .

العقيد الركن حسين جعفر الرئيس المشترك للجنة أوضح أن لقاء االحاكم تناول الإستعدادات الجارية لإنطلاق المرحلة الثانية من تدريب الدفعة الثانية من منسوبي الترتيبات الأمنية بالإقليم ، وأعلن عن إكتمال كافة التحضيرات بمركز التدريب لإستقبال الدفعة الثانية من منسوبي الترتيبات الأمنية توطئة لإنضمامهم لصفوف القوات المسلحة السودانية بصفة عامة وقيادة الفرقة الرابعة مشاة على وجه الخصوص ، وأبان أن الحاكم وجه بضرورة العمل على مضاعفة الجهود من أجل إنجاح برامج التدريب للدفعة الجديدة من منسوبي الترتيبات الأمنية بالإقليم ، مبيناً أن الحاكم وعد بمعالجة التحديات التي تعترض مسيرة الأداء بمركز التدريب .

العقيد مصلح يعقوب الرئيس المشترك للجنة أوضح أنه تم إطلاع الحاكم على سير الترتيبات الجارية لإنطلاق برامج التدريب للدفعة الثانية من منسوبي الترتيبات الأمنية ، موضحاً أن السيد الحاكم أمن على كافة الخطوات التي تمت في إطار إستكمال برنامج الترتيبات الأمنية بالإقليم .

سكاي نيوز

وكاله سونا