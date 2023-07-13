الري: توجيه بزياده المناسيب في مواقع نقص المياه





إطمان المهندس إبراهيم مصطفي مدير الإدارة الزراعيه بمشروع الجزيره والمهندس قسم الله خلف الله مدير عام عمليات الري بوزارة الري والموارد المائية صباح اليوم بأقسام المسلميه وود حبوبه والشمالي والشمالي الغربي بمشروع الجزيرة على مناسيب الري بالقناطر الرئيسيه بالكيلو 127 بقسم المسلميه والكيلو 150 بري قرشي بقسم ود حبوبه وأبو عشر والريحانه وقنطره 183 المعيلق وقنطره 188 السريحه و 194 كاب الجداد وقنطره الكيلو 204 ود لميض وميجر قرينات والتوزيع العادل للمياه عبر الترع والقنوات إلى جانب توفير الحمايه اللازمه لمنشآت الري وعدم التعدي عليها للحفاظ علي المناسيب.

من جانبه أكد مدير الإدارة الزراعية على أهمية الإلتزام بالدوره الزراعيه وإحكام التنسيق بين كافه الجهات في الغيط وتكثيف التواجد الميداني من قبل المفتشين الزراعيين ومهندسي الري وأعلن إستعداد مشروع الجزيرة توفير المواد البتروليه لآليات الحفر في المواقع التي تواجه إختناقات.

فيما وجه مدير عمليات الري بزياده المناسيب في بعض المواقع التي تواجه نقصا حادا في المياه داعياً لضروره تكامل الأدوار بين كافه الجهات في ظل الظروف الإستثنائيه التي تواجه الموسم الزراعي الجديد مؤكداً تسخير كافه الإمكانيات المتاحه لمعالجه مشاكل الري بمشروع الجزيرة ..

سكاي نيوز

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