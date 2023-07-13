المواصفات والمقاييس بالجزيرة تكمل رقابة صادر سلع للهند والصين





أكملت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فرع ولاية الجزيرة خلال شهر يونيو المنصرم الرقابة على رسالتين من الصادر شملت تفتيش 10 رسائل من صادر الكبكبي بوزن 2.5 طنا لدولة الهند وتصدير 3 رسائل من القطن بوزن 300 ألف كيلو جراما لدولة الصين .. وكشف المهندس عادل محمد أحمد الطاهر مدير المواصفات والمقاييس بولاية الجزيرة في تصريح عن الكشف والمطابقة لعدد 551 رسالة وارد عبر ميناء مدني الجاف للمواصفات القياسية شملت مواد غذائية مواد تنظيف وتعبئه وفرش أسنان وحلويات ومضافات أغذية ومكملات غذائية وتباكو وسمن نباتي وفوط صحية بوزن 12420طنا وأشار الطاهر لرقابة 388 محلا تجارياً و10 طلمبات وقود و272 بقالة و58 مخبزا و17 كافتيريا ومطعم وعطارات ومعامل باسطة وثلاجات دواجن ولحوم وجزارات ومراكز توزيع في محليات مدني والمناقل وجنوب الجزيرة وشرق الجزيرة وأم القرى طابقت جميعها المواصفات القياسية إضافة لتفتيش 20 مصنعاً شملت مصانع زيوت وبلاستيك وثلج ومطاحن غلال ومحالج أقطان في مدني ورفاعة والمناقل وجنوب الجزيرة طابقت جميعها المواصفات القياسية ..

ولفت لقياس ومعايرة الأوزان 409 موقعاً وأعلن مدير المواصفات أن وحدة المختبرات قد أكملت إختبار 49 عينة شملت مواد غذائية ومعجون أسنان وصابون سائل ومستحضرات تجميل طابقت جميعها المواصفات القياسية السودانية وكما أنجزت الهيئة بالحزيرة في شهر يونيو إجراء 5 معاملات من صادر سبائك الذهب بوزن 5.986.9 كيلو جراما وإجراء معاملتين للمشغولات الذهبية بوزن 504.7 جراما ..

وشدد الطاهر على أهمية تشديد الرقابة على المواقع التجاريه ومناطق البيع المختلفة في هذه الفترة لتراكم البضائع منتهية الصلاحية وتوزيعها علي المستهلكين مما يتسبب في الأضرار الصحية داعياً المواطنين للإبلاغ الفوري لرئاسة الفرع حتى نعمل معاً لضمان صحة الجميع وسلامتهم ونكون على مستوى من التوعية ..

سكاي نيوز

وكاله سونا