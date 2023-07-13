والي القضارف يتفقد سير عمليات تمويل الموسم الزراعي بالمصارف





في إطار جولاته التفقدية للوقوف على سير عمليات التمويل الزراعي بمصارف الولاية زار والى القضارف المكلف رئيس اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي بولايات القطاع المطري بالبلاد يرافقه المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة بالولاية الأستاذة نجاة احمد محمد زار اليوم بنك النيل فرع القضارف حيث تعرف الوالى خلال لقائه الرئيس التنفيذي للبنك الأستاذ صلاح الدين عبدالرحيم ومدير الفرع الأستاذ راشد عبدالجليل الشيخ تعرف على حجم التمويل المقدم لصغار المزارعين والجمعيات النسوية والذى بلغ 22 مليار جنيه.

ودعا والى القضارف المكلف البنك للدخول فى تمويل المشروعات التنموية بالولاية خاصة لتشييد مركز العلاج الإشعاعي لمركز الأورام وتمويل الخدمات التى تستهدف العاملين بالخدمة المدنية مشيداً بمساهمة بنك النيل الفاعلة فى تمويل الشبكة الداخلية لمياه القضارف.

من جهته أكد الرئيس التنفيذى لبنك النيل إستعداد البنك لتقديم كل ما من شأنه أن يعين فى إنجاح الموسم الزراعي بجميع ولايات البلاد إلى جانب تقديم التمويل المصرفى لبرامج حكومة الولاية فى كافة الجوانب الخدمية وصولاً للأهداف المنشودة.

سكاي نيوز

وكاله سونا