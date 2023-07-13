والى القضارف يبحث مع البنك الزراعي سبل إنجاح الموسم الزراعي





استقبل والى القضارف المكلف الأستاذ محمد عبدالرحمن محجوب رئيس اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي بولايات القطاع المطري بالبلاد بمكتبه ظهر اليوم المدير العام للبنك الزراعي السوداني الأستاذ محمد ادم بحضور مدير القطاع الشرقي للبنك الأستاذ صالح محمد صالح وتناول اللقاء سير عمليات الموسم الزراعي بالولايات المعنية

وأكد المدير العام للبنك التزام البنك بتقديم التمويل اللازم للمزارعين والمتمثل فى وقود الجازولين والأسمدة لتأمين مدخلات العملية الإنتاجية مشيرا للتحديات التي تواجه عمل البنك بسبب الأحداث الجارية بالخرطوم وعدد من ولايات البلاد

واستعرض والى القضارف رئيس اللجنة جهود اللجنة المبذولة لمساعدة المزارعين بولايات القطاع فى تأسيس زراعة أراضيهم الزراعية مشيدا بجهود البنك الزراعي والبنوك التجارية بولايات القطاع المطري التى بذلت فى هذا الخصوص مما يبشر بتحقيق إنتاجية عالية تسهم في توفير المحاصيل الغذائية بعد هطول أمطار غزيرة شهدتها الولايات مؤخرا.

سكاي نيوز

وكاله سونا