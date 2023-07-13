لجنةالمنظمة العربية للتنمية الزراعيةلدعم انجاح الموسم الزراعي في السودان تجتمع





إنعقد بمقر المكتب الإقليمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بالقاهرة، الاجتماع الثاني للجنة المكونة بتوجيه الأمين العام لجامعة الدول العربية لإنفاذ مبادرة المنظمة العربية للتنمية الزراعية والخاصة بجهود دعم انجاح الموسم الزراعي في جمهورية السودان والذي يواجه صعوبات كثيرة جراء الحرب الدائرة والذي انعقد الاجتماع برئاسة بروفيسور إبراهيم الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية وعضوية الإدارات المختصة بأمانة جامعة الدول العربية وممثل وزارة الزراعة السودانية وممثل المندوبية الدائمة للسودان بجامعة الدول العربية وممثلي المنظمات الدولية الإيفاد وبرنامج الغذاء العالمي وخبراء المنظمة العربية للتنمية الزراعية. في بداية الاجتماع تم الاطلاع على قرارات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ذات الصلة بمبادرة المنظمة العربية للتنمية الزراعية لدعم انجاح الموسم الزراعي في جمهورية السودان تفاديا أو تقليلا من آثار الحرب الدائرة.

وتم التداول حول المبادرة من أجل تأطيرها وتكييفها وجعلها قابلة للتطبيق مع خارطة طريق واضحة كما تم اقتراح أنشطة للترويج للمبادرة وآلية لتنفيذ المبادرة والمتابعة وتقديم تقارير للأمين العام بشأن ذلك

سكاي نيوز

وكاله سونا