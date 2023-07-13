وصول 126 طن من التقاوي المحسنة لولاية شمال كردفان





وصلت إلى ولاية شمال كردفان كميات من التقاوي المحسنة ضمن مشروع زيادة الحصول علي الغذاء واستعادة القدرات الإنتاجية للمزارعين والرعاة الذي تنفذه منظمة السلام للإعمار والتنمية وبدعم من منظمة الزراعة والأغذية العالمية (الفاو) وذلك بالشراكة مع وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بالولاية.

وأوضح المهندس إبراهيم حامد مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بالولاية في تصريحات صحفية أن الكمية التي وصلت إلى الولاية بلغت ما يقارب 126 طن من جملة 450 طن مساهمة من منظمة الفاو لصغار المزارعين بالولاية، وأضاف أن هذه التقاوي هي صنف الذرة (ارفع قدمك) وهي من الأصناف المقاومة للجفاف والتصحر والصدمات وسريعة النضج وقليلة الإحتياجات المائية، مضيفاً أن وزارته تستهدف صغار المزارعين بالولاية الذين يقدر عددهم بحوالي 50 ألف أسره علي مستوي محليات الولاية المختلفة.

المهندس طارق أمين ابو البشر مفوض العون الإنساني بشمال كردفان أشار إلي ان التقاوي التي وصلت الي الولاية تم ترحيلها عبر مجموعة (اوشي) المجموعة الخاصة بترحيل المواد الخاصة بمنظمات الأمم المتحدة وأبان أن هذه التقاوي ستساهم كثيراً في التأسيس الجيد للموسم الزراعي الحالي.

إلى ذلك قال المبارك ابو القاسم مدير منظمة السلام للإعمار والتنمية إن وصول هذه الدفعة يعد أولى الدفعات إلى الولاية وسوف تتوالي الدفعات الأخرى في الأيام القادمة وأن المشروع يستهدف محليات الولاية المختلفة.

سكاي نيوز

وكاله سونا