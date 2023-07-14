حركة العدل والمساواة السودانية ترحب بمخرجات قمة دول الجوار السوداني





ترحب حركة العدل والمساواة السودانية بمخرجات قمة دول جوار السودان التي انعقدت اليوم الخميس 13 يوليو 2023 م, في القاهرة بدعوة كريمة من فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والتي أكدت في مجملها على: الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شئونه الداخلية، والتعامل مع النزاع القائم باعتباره شأناً داخلياً، والدعوة الى مجابهة الازمة الإنسانية وإدانة الاعتداءات على المدنيين .

تشكر قيادة حركة العدل والمساواة السودانية جمهورية مصر العربية ودول جوار السودان على حسن استقبالهم للمواطنين السودانيين الفارين من جحيم الحرب و على المساعي المستمرة لدعم استقرار وطننا وتثمن عاليا كل الجهود و المبادرات المخلصة من الاشقاء والاصدقاء في المحيط الإقليمي والدولي .

تجدد الحركة دعوتها لطرفي النزاع الى ضرورة الوقف الفوري لاطلاق النار ووقف نزيف الدم الذي يجري وتجنيب بلادنا شبح التمزق والانهيار.

تدعو الحركة القوى السياسية السودانية الى حوار جامع لأهل السودان وقواه الحية لجمع الكلمة وصولا لحوار سياسي شامل والتأكيد على ان السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو الحوار السوداني المخلص الجاد والشفاف الذي يستصحب أسباب انسداد الافق الذي أفضى لهذه الحرب.

تناشد الحركة المنظمات المعنية الي ضرورة دعم اللاجئين الذين يعانون ظروف غاية في السوء في دول الجوار خاصة في شرق تشاد وجنوب السودان. حركة العدل والمساواة السودانية Justice & Equality Movement Sudan (JEM)