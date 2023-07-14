بيان من القيادة العامة للقوات المسلحة – عمليات الجمعة





أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بياناً بخصوص عمليات الجمعة الرابع عشر من يوليو 2023، جاء فيه:

قامت قواتنا فجر اليوم بعمليات تمشيط واسعة لمناطق بمدن العاصمة الثلاث وكلها ناجحة وجرت كما مخطط لها.

حدثت بعض الخسائر بجزء من محور بحري وهي لم تؤثر على مجرى العمليات، ولا علاقة لها بالأعداد الكبيرة التي وردت ببيان المليشيا المتمردة التي درجت على المبالغة والتضخيم الكاذب.

قواتنا كعهدها مستمرة في القيام بواجباتها، ومن خلفها شعبها، بمعنويات تعانق عنان السماء حتى تحقيق النصر بإذن الله.

نصر من الله وفتح قريب