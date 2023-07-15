تنفيذي محلية سنار يقف علي الخطة التشغيلية لإدارة الصحة و الوبائيات





وقف المدير التنفيذي لمحلية سنار عبدالله عطاز المنان على سير العمل المتعلق بإكمال الخطة التشغيلية لإدارة الصحة والوبائيات بمحلية سنار التى إنطلقت شهر يونيو الماضي و التى تهدف لتفعيل أنشطة صحة البيئة والرقابة على الأغذيةومكافخة النواقل تحسباً لأي طارئ بجانب الإستعدادات المبكرة لدرء الكوارث.

و قامت إدارة الصحة والوبائيات بالرقابة على الأغذية بكُلٍ المواقع التجارية بشارع الاطباء و سوق الخضر والفاكهة بالإضافة لسوق السمك وتم من خلال تنفيذ الخطة تفتيش ومراقبة أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات بجانب تطبيق الإشتراطات الصحية ومتابعة إستخراج الكروت والرخص الصحية والمواصفات المعمول بها فضلا عن تفتيش محلات بيع السلع الإستهلاكية للتأكد من تأريخ صلاحيتها لضمان صحة وسلامة المواطنين. كما قامت الإدارة بتنظيم حملة كبرى للقضاء على النواقل كالذباب والباعوض والطور المائي والصراصير داخل سوق سنار بصورة إساسية ومواقع تجمع النازحين والأحياء بالمدينة. واكد المدير التنفيذى لمحلية سنار حرص محليته على تسخير كافة الإمكانات لإنجاح الخطة التشغيلية لإدارة الصحة والوبائيات حيث قام بتوفير عدد إثنين ماكينة رش ضبابى كبيرة (محمولتين على المركبات )وكميات من المبيدات والوقود وصيانات الآليات ونثرية العمال.

و ناشد عطا المنان كافة الجهات ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدنى والشعبيين بالمشاركة فى برنامج محاربة ومكافحة الوبائيات بالمحلية مشيراً الي تفعيل حملات إصحاح البيئة وإزالة المظاهر السالبة والتشوهات البصرية للحد من من تكدس الأوساخ والقمامات التى تتسبب فى توالد نواقل الأمراض. و فى ذات السياق أكد ممثل مدير إدارة الصحة والوبائيات بالمحلية ملاحظ صحة محمد حسين (قله) تضافر جهودهم فى مواصلة العمل الصحي وتحقيق أهداف الخطة الخطة مثمنا جهود المدير التنفيذى للمحلية لدعمه اللامحدود لهذه الخطة لافتاً لإستمرارية برامج الصحة المخطط لها .

سكاي نيوز

وكاله سونا