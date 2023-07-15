٢ يوليو الجارى إنعقاد ملتقي رجال الأعمال بولاية الجزيرة





بحث الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة٬ لدى لقائه بقصر الضيافة بمدني صباح اليوم وفداً من اللجنه العليا للموتمر الإقتصادي الأول بولاية الجزيرة برئاسة بروفسور عمران عباس مقرر اللجنه العليا لملتقى رجال الأعمال بولاية الجزيرة ٬ بحث سير الترتيبات الجاريه لإنعقاد ملتقى رجال الأعمال في 22 يوليو الجاري.

و يأتي هذا الملتقي امتداداً للملتقى الإقتصادي الأول بمشاركه ولايات الوسط بالقاعة الدوليه بجامعة الجزيره لمناقشة حزمة من الأوراق العلميه بالتركيز علي الخارطة الإستثمارية الموجهة لولاية الجزيرة.

و أكد والي الجزيره أن الملتقى يمثل حراكاً إقتصاديا كبيراً خاصة بعد الحرب الدائره في الخرطوم وعدد من الولايات و التي أظهرت الحوجه الماسه لتغيير الحركة الإقتصادية بالبلاد وتوزيع الفرص الإستثماريه على الولايات مجدداً إلتزام حكومته بإتاحة فرص إستثمارية كبيره لرجال الأعمال والشركات خاصة في مجال الصناعة التحويلية للمنتجات الزراعية.

من جانبه أوضح مقرر اللجنه العليا لملتقى رجال الأعمال أن الملتقى يمثل فرصه إستثمارية لرجال الأعمال خاصة في ظل ريادة الجزيره في الإستثمار الزراعي وقال إن الخارطه الإستثمارية الموجهة لولاية الجزيرة تشمل الفرص الإستثمارية المتاحه بمشروع الجزيره وجامعة الجزيره ولفت إلى أن رجال الأعمال والشركات أبدوا رغبتهم للإستثمار في ولاية الجزيرة.

سكاي نيوز

وكاله سونا