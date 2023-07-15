من كان سيفوز بالكرات الذهبية لو لم ينلها ميسي أو رونالدو؟





12 كرة ذهبية فاز بها النجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي والبرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، بواقع 7 كرات لقائد منتخب الأرجنتين و5 لقائد منتخب البرتغال.

ونشرت مجلة “فرانس فوتبول” (France Football) الفرنسية الشهيرة التي تقدّم الكرة الذهبية منذ عام 1956، قائمة بمن كان سيفوز بالجائزة المرموقة خلال السنوات التي ظفر بها “البولغا” و”صاروخ ماديرا”.

وأسماء من كانوا سيفوزون بالكرة الذهبية بحسب المجلة الفرنسية، هم:

2008: الإسباني فرناندو توريس (فاز بالجائزة رونالدو).

2009: الإسباني تشافي (فاز بالجائزة ميسي).

2010: الإسباني أندريس إنييستا (فاز بالجائزة ميسي).

2011: الإسباني تشافي (فاز بالجائزة ميسي).

2012: الإسباني إنييستا (فاز بالجائزة ميسي).

2013: الفرنسي فرانك ريبري (فاز بالجائزة رونالدو).

2014: الحارس الألماني مانويل نوير (فاز بالجائزة رونالدو).

2015: البرازيلي نيمار (فاز بالجائزة ميسي).

2016: الفرنسي أنطوان غريزمان (فاز بالجائزة رونالدو).

2017: البرازيلي نيمار (فاز بالجائزة رونالدو).

2019: الهولندي فيرجيل فان دايك (فاز بالجائزة ميسي).

2021: البولندي روبرت ليفاندوفسكي (فاز بالجائزة ميسي).

سكاي نيوز

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