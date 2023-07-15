هيثم يعرض أهم إنجازات وزارته خلال الأشهر الثلاثة الماضية





أكد وزير الصحة الإتحادي المكلف د.هيثم محمد إبراهيم، الدور الكبير والفعال للوزارة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وعملها على إستقرار الأوضاع الصحية بالبلاد و العمل المتصل مع الولايات المتأثرة مباشرة بالحرب خاصة ولاية الخرطوم و ولايات دارفور.

جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع الوزارة اليوم ، بقاعة الحجر الصحي القومي بولاية البحر الأحمر ، وحضور وزير الصحة المكلف بالولاية د٠ابراهيم ملك الناصر ، والأمين العام لمجلس الأدوية والسموم د. علي بابكر و اعضاء الغرفة المركزية بالبحر الاحمر.

ووقف الإجتماع على مجمل الأوضاع الصحية الراهنة بالبلاد ، واستمع الوزير لتقارير حول موقف المنح المتوقع وصولها إلى البلاد وكيفية التنسيق والترتيب لإيصالها للولايات .

وأشار الوزير، إلى أن المحاور الأساسية التي إعتمدت عليها الوزارة ، وأهمها محور توفير الإمداد الطبي والمستهلكات الطبية من الأدوية ومدخلات العمليات (الجراحية .،الكلى ، أكياس الدم ، الطواريء الطبية) لسد الفجوة بالتواصل مع الجهات الداعمه من الدول والمنظمات الدولية، لافتا إلى توزيع حوالي (700) طنا لكل ولايات السودان المختلفة بما فيها ولاية الخرطوم وولايات دارفور .

وأكد الوزير،وجود صعوبات في ولايتي غرب و وسط دارفور كما تطرق الاجتماع لاهمية مواصلة التشغيل الطبي خاصة ما يتعلق بالمستشفيات الرئيسية للطواريء والكلى والقلب ،بالإضافة إلى استمرارية خدمات الطواريء في الولايات المتأثرة بالحرب ومستشفيات الولايات التي بها عدد كبير من النازحين والعمل على توفير الخدمات العلاجية وخدمات الطواريء والكلى والقلب والجهاز الهضمي في كل من ولايات ( الجزيرة ، نهر النيل ، البحر الاحمر ) مشيرا إلى إجراء العمليات المتخصصة لأول مرة خارج الخرطوم في ولايات (نهر النيل ، الجزيرة ، بورتسودان) ، وهي عمليات ( القلب، الكبد ، الجهاز الهضمي ،الانف والأذن والحنجرة، المناظير، الكلى ) ، مشيرا إلى إجراء عمليات القلب بكل انواعها بجانب الكلى والكبد بولاية الجزيرة، وبولاية نهر النيل عمليات( المناظير ، الانف والأذن والحنجرة بصورة متقدمة ).

ولفت الوزير ،إلى قدرة الوزارة على تحريك المنظمات الدولية والمنظمات العالمية عبر الدعم المباشر مثل الصحة العالمية واليونسيف وغيرها من المنظمات الأخرى التي ساهمت في التشغيل الطبي خاصة منظمات أطباء بلا حدود موضحا أن هذه المنظمات تم التنسيق معها للعمل المباشر وتقديم الخدمات الطبية المباشرة في الأعمال الميدانية مع المنظمات المحلية في تشغيل بعض المستشفيات خاصة في ولاية الخرطوم و ولايات دارفور والانفاق المباشر عليها.

وبين الوزير، إهتمام الوزارة بالصحة العامة ومكافحة الأوبئة والأمراض خاصة والبلاد مقبله على فصل الخريف ما يتطلب وضع تدخل وإعداد خطة وتحديد الإحتياجات الأساسية للتدخل في الفترة القادمة ومشاركتها مع كل الجهات الداعمة، متوقعا وصول جزء كبير منها خاصة ما يتعلق بمكافحة نواقل الأمراض، مشيرا إلى تجهيز معمل الصحة العامة بولاية البحر الأحمر ليكون المعمل التشخيصي لهذه الامراض بدلا عن معمل القومي ( إستاك) في الخرطوم ،مؤكدا توفير خدمات الصحة الأساسية للأمهات والاطفال من خدمات التحصين والتغذية وخدمات رعاية الحوامل مشيرا إلى التنسيق مع المنظمات الدولية.

ونوه الوزير،إلى إرسال امصال للولايات،فيما يجري العمل على توفير امصال الحصبة خاصة عقب ظهور حالات حصبة في بعض الولايات، لافتا إلى الترتيب لحملات التحصين ضد الحصبة قريبا و العمل على التوسيع في خدمات رعاية صحة الأم والطفل والتاكيد على إستمرارها في كل ولايات السودان.

وفي ختام الإجتماع تم التامين على العمل المتواصل وبذل الجهود من أجل تقديم الخدمة للمواطنين والتنسيق والمتابعة في إستلام وتوزيع الامدادات الطبية الواردة حسب احتياجات وزارات الصحة بالولايات و إعداد خطة عمل محكمة و الإستعداد المتواصل لسد الفجوات.

تجدر الاشارة ان التقريرالذي قدمه الوزيريأتي في إطار ترتيب عمل وزارة الصحة الاتحادية لمتابعة كيفية إستمرار تقديم الخدمة للمواطنين و إستلام وتوزيع المنح من الامدادات الطبية القادمة للبلاد من الدول الشقيقة والمنظمات الدولية،

سكاي نيوز

وكاله سونا