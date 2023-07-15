والي الجزيرة يدشن إنطلاق إستنفار المجاهدين لنصرة القوات المسلحة





دشن الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف واللواء الركن أحمد الطيب عمر قائد الفرقة الأولى مشاة صباح اليوم بمعسكر الإحتياطي المركزي بمدني إنطلاق إستنفار المجاهدين لنصرة القوات المسلحة إستجابة لنداء القائد العام للقوات المسلحة للشباب وكل من يستطيع مشاركة القوات المسلحة في شرف الدفاع عن الوطن الذي نظمته الهيئة الشعبية لنصرة القوات المسلحة واللجنة العليا للإستنفار والتعبئة بولاية الجزيرة وإنتظم في معسكر التدريب 550 مجنداً كدفعة أولى ..

من جانبه أوضح الأستاذ صديق التوم رئيس الهيئة الشعبية لنصرة القوات المسلحة أن الإستنفار شمل جميع محليات الولاية للدفاع عن الوطن والدين والشرف ضد المرتزقة والمأجورين وأعلن عن الترتيبات الجارية لإفتتاح المعسكرات بالمحليات خلال الأيام القادمة وتفويض القوات المسلحة لدحر المتمردين ..

فيما أكد قائد الفرقة الأولى مشاة أن الدفاع عن الوطن شرف لا يضاهيه شرف وحيا مواطني ولاية الجزيرة في وقفتهم الصلبة خلف القوات المسلحة معلناً رفع التمام للقائد العام بأن ولاية الجزيرة جهزت الدفعة الأولى من المقاتلين لخوض الحرب ضد المليشيات والمرتزقة وتجري الإستعدادات لتجهيز الدفعة الثانية والثالثة لحماية ولاية الجزيرة ..

وأعرب والي الجزيرة عن تقديره لمواطني الولاية في الدفع بأبنائهم للدفاع عن الوطن والشرف وأعلن إكتمال الترتيبات لفتح المعسكرات بالمحليات لإستيعاب المجاهدين ..

وقطع الأستاذ حافظ أحمد إبراهيم إلتزام الهيئة الشعبية بدعم المعسكر وتجهيز المقاتلين ولفت لجهود الهيئة في تحسين بيئة المعسكرات .

سكاي نيوز

وكاله سونا