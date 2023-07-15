نتنياهو بعد نقله للمستشفى: أنا بصحة جيدة





أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، أنه بحالة صحية جيدة، وذلك في أعقاب نقله إلى غرفة الطوارئ في مستشفى شيبا (وسط)، إثر تعرضه لوعكة صحية.

وقال نتنياهو في تصريح مصور من داخل المستشفى، نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر: “بالأمس قضيت وقتا في الشمس دون قبعة، ولا ماء، وأشعر أنني بحالة جيدة جدا، أود أن أشكركم جميعا على اهتمامكم”.

وأضاف: “كذلك أشكر الفرق الممتازة في مستشفى شيبا في تل هشومير على فحصي، لدي طلب واحد منكم؛ نحن نمر بموجة حارة في البلاد وأطلب منكم قضاء وقت أقل في الشمس وشرب المزيد من الماء”.

وفي وقت سابق السبت، نقل نتنياهو إلى غرفة الطوارئ بمستشفى شيبا، بعد شعوره بوعكة صحية مفاجئة، وفق بيان صدر عن مكتبه.

وقال مكتب نتنياهو: “الفحوصات الأولية سليمة ولا تشير إلى شيء، والتقديرات الأولى تشير إلى إصابته بالجفاف”.

ويبلغ نتنياهو من العمر 73 عاما، وشغل منصب رئيس الوزراء في إسرائيل على فترات متفرقة لأكثر من 14 عاما.

سكاي نيوز

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