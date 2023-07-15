الأمم المتحدة: نقل النفط من خزان صافر سيبدأ الأسبوع المقبل





أعلنت الأمم المتحدة، أن عملية نقل مليون برميل نفط من خزان صافر المتهالك غربي اليمن ستبدأ الأسبوع المقبل.

جاء ذلك وفق تغريدة نشرها منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي، السبت.

وأفاد غريسلي، بأن “السفينة نوتيكا أبحرت من جييوتي صباح اليوم، متجهة إلى ساحل البحر الأحمر اليمني لنقل مليون برميل من النفط من ناقلة صافر المتهالكة”.

وأضاف: “يسعدني أن أكون على متن السفينة (البديلة) وبداية نقل النفط الأسبوع المقبل”، دون مزيد من التفاصيل.

ومطلع مارس/ آذار الماضي، أعلنت الأمم المتحدة شراء سفينة لنقل النفط الخام من خزان “صافر”، بعد الحصول على تمويلات كافية من المانحين دعما لخطة إنقاذ الخزان.

وتعود ملكية سفينة “صافر” لشركة النفط اليمنية الحكومية “صافر لعمليات إنتاج واستكشاف النفط”، حيث كانت قبل اندلاع الحرب في 2014 تستخدم لتخزين النفط الوارد من الحقول المجاورة لمحافظة مأرب (وسط) وتصديره.

وبسبب عدم خضوعها لأعمال صيانة منذ عام 2015، أصبح النفط الخام والغازات المتصاعدة تمثل تهديدا خطيرا على المنطقة، حيث تحمل السفينة أكثر من 1.1 مليون برميل نفط، وهو ما يجعلها عرضة لخطر التسرب أو الانفجار أو الحريق.

سكاي نيوز

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