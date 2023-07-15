مليشيا المتمردين تقتل 5مواطنين وتصيب 22 بمستشفى السلاح الطبي





أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا اليوم حول إنتهاك المتمردين المتواصل للقانون الدولي الإنساني وجميع اعراف الحرب بإستهدافها بطائرة مسيرة اليوم مجمع الطواريء والاصابات بمستشفى السلاح الطبي بام درمان، مما تسبب في استشهاد خمسة من المرضى واصابة اثنين وعشرين معظمهم من المدنيين وفيما يلي تورد سونا نص البيان:-

مواصلة لنهجها في انتهاك القانون الدولي الإنساني وجميع اعراف الحرب، استهدفت المليشيا المتمردة بطائرة مسيرة اليوم مجمع الطواريء والاصابات بمستشفى السلاح الطبي بام درمان، مما تسبب في استشهاد خمسة من المرضى واصابة اثنين وعشرين معظمهم من المدنيين.

وكانت المليشيا قد استهدفت المستشفى بالهجوم المسير على مرات متتالية امعانا في الاستهداف .

يذكر أن قسم الطواريء بمستشفى السلاح الطبي يستقبل جميع حالات الطواريء لكل فئات الشعب من المدنيين والعسكريين على السواء وقد درج على تقديم هذه الخدمة منذ تأسيسه.

الجنة والخلود لشهداءنا الأبرار عاجل الشفاء للجرحى الخزي والعار للمليشيا المتمردة.

سكاي نيوز

وكاله سونا