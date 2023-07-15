الأخبار

استهداف مليشات الدعم السريع لمستشفى السلاح الطبي في أم درمان

2023/07/15
الدعم 1681799214
الدعم السريع

استهدفت مليشات الدعم السريع اليوم قسم الطواريء بمستشفى السلاح الطبي بام درمان تسببت في قتل وجرح مرضى جراء القصف بمسيرات تابعة للدعم السريع وأدانت وزارة الصحة الإتحادية في بيان لها هذا الاستهداف وفيما يلي تورد سونا نص البيان:-

استهدفت مليشات الدعم السريع المتمردة مستشفى السلاح الطبي بام درمان قسم الطوارئ مما نتج عن استشهاد 4 مدنيين أمام قسم الطواريء وإصابة 4 اخرين إصابات كبيرة تحتاج إلى تدخل عاجل لإجراء عمليات جراحية وكان الاستهداف عبر مسيرات تابعة لمليشات الدعم السريع اليوم السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣م

وزارة الصحة الإتحادية تدين هذا الاستهداف للمنشات الصحية والمستشفيات الذي يتنافي مع الاعراف و القوانين الدولية و صون حرمة المستشفيات و الكوادر الطبية.

سكاي نيوز
وكاله سونا

مواضيع مهمة

علاج الحمى في الطب النبوي           مشكلة مص الإصبع          التفاح الأخضر .. فوائد

الضغط في العمل              كيف نتناول الكزبرة؟                ميكب خدود البشرة الداكنة

2023/07/15