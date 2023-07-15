استهداف مليشات الدعم السريع لمستشفى السلاح الطبي في أم درمان





استهدفت مليشات الدعم السريع اليوم قسم الطواريء بمستشفى السلاح الطبي بام درمان تسببت في قتل وجرح مرضى جراء القصف بمسيرات تابعة للدعم السريع وأدانت وزارة الصحة الإتحادية في بيان لها هذا الاستهداف وفيما يلي تورد سونا نص البيان:-

استهدفت مليشات الدعم السريع المتمردة مستشفى السلاح الطبي بام درمان قسم الطوارئ مما نتج عن استشهاد 4 مدنيين أمام قسم الطواريء وإصابة 4 اخرين إصابات كبيرة تحتاج إلى تدخل عاجل لإجراء عمليات جراحية وكان الاستهداف عبر مسيرات تابعة لمليشات الدعم السريع اليوم السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣م

وزارة الصحة الإتحادية تدين هذا الاستهداف للمنشات الصحية والمستشفيات الذي يتنافي مع الاعراف و القوانين الدولية و صون حرمة المستشفيات و الكوادر الطبية.

سكاي نيوز

وكاله سونا