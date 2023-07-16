والي شمال كردفان الجديد يتسلم مهامه رسميا بالأبيض





شهدت مباني الامانة العامة لحكومة ولاية شمال كردفان بمدينة الأبيض اليوم مراسم إجراء عملية التسليم والتسلم بين والي شمال كردفان السابق فضل الله محمد علي التوم والوالي الجديد عبدالخالق عبداللطيف.

هذا وجاءت مراسم التسليم والتسلم بحضور مجلس حكومة الولاية ولجنة الأمن، وقدم الوالي السابق تنويرا عن الولاية والأداء في الفترة السابقة والخدمات والوضع الامني والموارد التي تزخر بها الولاية. فيما اشاد الوالي الجديد بسلفه مؤكدا العمل على توفير الخدمات ودعم واسناد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية مشيدا بالدور الوطني الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة في حماية وحفظ الوطن والمواطن ومكتسبات البلاد.

سكاي نيوز

وكاله سونا