المواصفات بالقضارف تؤكد رقابتها على كافة السلع الواردة من إثيوبيا





كشفت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس قطاع القضارف عن عدم مطابقة (٢٣) نوع من الصابون الإثيوبي الوارد عبر معبر القلابات الحدودى بولاية القضارف من جملة انواع الصابون والبالغة (٣٥) نوع فيما طابق (١٢) نوع من الصابون للمواصفات والمقاييس المعمول بها في البلاد.

وأوضح المهندس عبدالحي أحمد إدريس رئيس قسم الرقابة والتفتيش بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بقطاع القضارف فى تصريح اليوم أن كافة المنتجات الإثيوبية التى تصل إلى القضارف تخضع للرقابة والتفتيش من قبل مختصين فى معبر القلابات والميناء الجاف بمدينة القضارف قبل التوزيع بالاسواق.

وأشار إلى منع دخول زيت أولين لاحتوائه على كميات كبيرة من الشمع والترسبات وتوجيه الموردين للدقيق والمكرونة الإلتزام بالمواصفات المطلوبة قبل دخولها للولاية.

وحذر المهندس عبد الحي من عمليات التهريب التي تتم للمنتجات الإثيوبية مشيراً في ذلك لقيام حملة كبرى خلال الأيام القادمة تشارك فيها كافة الجهات المختصة لحماية المستهلك ودعا الموردين لضرورة الإلتزام بنشرات المواصفات لتفادى مغبة الوقوع فى المنتجات الغير مطابقة للمواصفات.

سكاي نيوز

وكاله سونا