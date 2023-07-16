الدمازين تحتفل بتخريج دفعة جديدة من دارسي التخطيط للمبادرات الشبابية





إحتفلت محافظة الدمازين ممثلة في إدارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جمعية الأمل المستنيرة بحي الفردوس مربع 55 جنوب الدمازين أمس بتخريج دفعة جديدة من دارسي دورة التخطيط للمبادرات الشبابية والمجتمعية ومهارات تحريك المجتمع (الدورة رقم 4) برعاية الأستاذ ياسر أحمد الطالب الفيل المدير التنفيذي لمحافظة الدمازين وبمشاركة الأستاذ جمال ناصر السيد وزير الصحة والاستاذ داؤود إدريس داؤود ممثل رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بجانب أعيان ورموز حي الفردوس ووفد مركز شباب الهجرة شمال الدمازين وأسر الخريجين بالإضافة للأستاذ عبدالمنعم العقيب مدير مسرح قصر الثقافة والأستاذ وليد الألفي والأستاذ مصعب حسونة.

ولدي مخاطبته للإحتفال إمتدح الأستاذ جمال ناصر السيد وزير الصحة إهتمام محافظة الدمازين بتدريب وتأهيل الشباب وإعدادهم لقيادة المبادرات الشبابية والمجتمعية مؤكداً سعادته بتفاعل الشباب مع قضايا الصحة ورفع الوعي المجتمعي تجاه قضايا الصحة عموما. وجدد جمال جاهزية وزارة الصحة لإسناد كافة المبادرات المعنية بإصحاح البيئة ومكافحة نواقل الأمراض ورعاية وحماية الأطفال.

وعبر داوود الامين العام للمجلس الاعلي للشباب والرياضة ممثل رئيس المجلس عبر عن سعادتهم بالحراك الشبابي الذي انتظم محافظة الدمازين مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة وعبر المراكز الشبابية اهتم بالناشئة والأطفال كجزء أساسي لتنشئة أجيال سليمة بجانب فتح آفاق أرحب للشباب لتقديم أدوار متنوعة تخدم المجتمع. وأضاف داوود أن منهجية التدريب والتشبيك التي وضعتها إدارة الشباب والرياضة بمحافظة الدمازين أحدثت نقلة نوعية وسط الشباب. وتعهد بتسخير إمكانيات المجلس للنهوض بالقطاع الشبابي علي مستوى الإقليم.

من جانبه ثمن ياسر أحمد الطالب المدير التنفيذي لمحافظة الدمازين الجهود المقدرة لإدارة الشباب والرياضة بمحافظة الدمازين في تحريك الشباب وإكسابهم المهارات التي تمكنهم من تقديم أدوار مجتمعية مسئولة. وأبان ياسر أن شباب جمعية الأمل المستنيرة بحي الفردوس استعرضوا عدد من المبادرات الطموحة والخلاقة وتعالج حاجات مجتمعية تمثل أولوية لمحافظة الدمازين من ضمنها إصحاح البيئة وأعلن جاهزية المحافظة لإسناد المبادرة الشبابية المجتمعية للإصحاح البيئي. وأضاف ياسر أن الشباب قدموا مبادرة جيدة بكافة المقاييس باعتبارها اختصت رعاية الأطفال، وأعلن مصادقتهم لتأسيس روضة للأطفال وتقديم الدعم اللازم لها. وجدد ياسر إلتزامهم بدعم المبادرات الشبابية والمجتمعية بكافة أحياء محافظة الدمازين وتحفيز وتشجيع الشباب المبادرين تحقيقا للأهداف المنشودة.

وفي ذات السياق أوضح الأستاذ وليد علي آدم مدير إدارة الشباب والرياضة خطة إدارته لتدريب وتأهيل الشباب مشيراً إلى أن الدورة رقم (4) جاءت متميزة من كافة النواحي داعياً الجميع للوقوف مع برامج وأنشطة الشباب وأثنى علي تفاعل شباب جمعية الأمل المستنيرة مع برنامج الدورة والخروج بمبادرات هادفة. وقدم الأستاذ أكرم إدريس بحر الدين رئيس جمعية الأمل المستنيرة نبذة تعريفية عن الجمعية وانجازاتها وانهم سعداء بمشاركة محافظة الدمازين والمجلس الأعلى للشباب والرياضة ووزارة الصحة في تخريج دارسي دورة التخطيط. وأكد انهم ماضون في برامج تفعيل دور الشباب في المجتمع.

الأستاذ الصادق سعيد حسين ممثل الدارسين تناول المكاسب التي حققتها الدورة معرباً عن شكرهم وتقديرهم لإدارة الشباب والرياضة بمحافظة الدمازين . واشتمل برنامج الإحتفال علي فقرة تكريم جمعية الأمل المستنيرة للأستاذ ياسر احمد الطالب الفيل المدير التنفيذي لمحافظة الدمازين لاشرافه ورعايته الكريمة للدورة التدريبية وكرم دارسي الدورة الأستاذ وليد علي ادم مدير ادارة الشباب والرياضة ( ميسر الدورة). وتخلل الإحتفال تقديم عدد من إبداعات الشباب في الغناء والمسرح وجدت استحسان ورضا واسع من الحضور.

سكاي نيوز

وكاله سونا