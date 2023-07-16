والي كسلا يتفقد مركز تصحيح الشهادة الابتدائية.





تفقد والي كسلا المكلف الاستاذ خوجلي حمدعبد الله برفقة وزيري المالية المكلف والتربية والتوجيه الي جانب اعضاء لجنة امن الولاية مركز تصحيح امتحانات المرحلة الابتدائية بمدرسة كسلا الاهلية بنين للاساس التي جلس لها 23 الف و910 تلميذا وتلميذة بــ166 مركزا على مستوى الولاية الي جانب 1800 من التلاميذ الوافدين من ولاية الخرطوم.

وحيا الوالي المكلف بعد تفقده غرفة الكنترول والشُعب الرئيسية والصغرى لعمليات التصحيح التي يشارك فيها 116 معلما ومعلمة من محليات الولاية المخنلفة حيا جهود وزارة التربية والتوجيه والمعلمين والمعلمات الذين ضربوا مثالا رائعا في التضحية وخدمة الاهداف التربوية رغم الظروف التي تمر بها البلاد.

وقال ان الامتحانات كانت تتويجا لعمل كامل بذل المعلمون فيه جهودا كبيرة ومضنية رغم الاوضاع وعدم صرف للمرتبات الا انهم عودونا عندما تكون الحصة وطن (ترمي) كل المطالب واعلاء شان الوطن على الشئؤون الخاصة مضيفا ان الاصوات التي طالبت بتصعيد الموقف كانوا على حق وفي سبيل الاعلاء لقيم الوطن وتثبيت اركانه ضربوا مثالا اخرا في الالتفات الى قضايا الوطن واعلائها على المصالح الخاصة والذاتية.

واقر الوالي بالصعوبات التي تواجه كافة العاملين بالدولة واكد بان الولاية ستعمل على تلافي كافة السلبيات التي صاحبت العام الدراسي السابق معربا عن شكره وتقديره لديوان الزكاة وجهوده التي درج عليها وتوفيرالمواد الغذائية للعاملين بمركز التصحيح بالاضافة الى لجنة امن الولاية وماقامت به تجاه الامتحانات.

من جانبه ثمن وزير التربية والتوجيه المكلف جهود الاخوة المعلمين وحكومة الولاية والجهات الداعمة( المجالس التربوية ــ الاباء ـ الامهات) الذين قاموا بالمسئولية على الوجه الاكمل وصولا الى مرحلة تصحيح الامتحانات التي بدات منذ استلام الاوراق والبدء في اعمال الكنترول قبل عيد الاضحي المبارك بمباشرة الكنترول وتصحيح الاوراق ابتداءً من الامس.

وقال ان الاعمال تسير بصورة طيبة معربا عن تمنياته باحراز نتائج طيبة تشرف الولاية والمدارس واولياء امور التلاميذ واسرهم.

سكاي نيوز

وكاله سونا