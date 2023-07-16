صحة الخرطوم تستنكراستهداف مليشيا الدعم السريع لطواريء السلاح الطبي





استنكرت صحة ولاية الخرطوم في بيان لها امس الإستهداف الممنهج والمستمر للمؤسسات الصحية والمواطنين العزل من قبل مليشيات الدعم السريع معلنة رفضها التام للقصف الذي تعرض له مبنى الطواريء والاصابات بمستشفى السلاح الطبي عن طريق مسيرات من مسافات بعيدة من قبل قوات الدعم السريع المتمردة وفيما يلي تورد سونا نص البيان:-

االمواطنون الافاضل:

لاتزال قوات الدعم السريع المتمردة تواصل استهدافها الممنهج والمستمر للمؤسسات الصحية والمواطنين العزل في سابقة تعد الاسوأ في تاريخ سوداننا الحبيب.

المواطنون الشرفاء :

قامت قوات الدعم السريع المتمردة اليوم بقصف مبنى الطواريء والاصابات بمستشفى السلاح الطبي عن طريق مسيرات من مسافات بعيدة في استهداف معلن للمرضى العزل واماكن تقديم الخدمة الطبية وبذلك الفعل الشنيع تكون قد زادت من رصيدها في خرق القوانين الإنسانية والاعراف الدولية.

المواطنون في معركة الكرامة:

ان مستشفى السلاح الطبي ظل خير عون وسند طيلة الفترة السابقة لكافة مستشفيات ولاية الخرطوم وهو يستقبل كافة المرضى من مدنيين وعسكريين ويستقبل أيضا الحالات الطارئة والباردة وكذلك مرضى غسيل الكلى والعنايات المكثفة ومريضات قسم النساء والتوليد..في تنسيق تام وتعاون يشكر عليه جميع القائمين على هذا الصرح الطبي.

ونؤكد استنكارنا ورفضنا التام لكل مايجعل المؤسسات الصحية والخدمية جزءا مستهدفا في الحرب ويعرضها للاعتداء المتكرر والقصف الموجه من قبل قوات الدعم السريع المتمردة.

حسبنا الله ونعم الوكيل

سكاي نيوز

وكاله سونا