قائد الفرقة ١٩ مشاة: الوطن أمانة في أعناقنا





قام السيد قائد الفرقة ١٩ مشاة سيادة اللواء الركن سليمان كمال حاج الخضر عثمان بزيارة تفقدية إلى معسكرات التعبئة العامة لمحلية مروي للذود والدفاع عن الوطن والتي جاءت تلبية لنداء السيد القائد العام للقوات المسلحة تحت شعار (واجب الأوطان داعينا ).

وأكد السيد قائد الفرقة ١٩ مشاة أن الحرب بين الجيش والمليشيات المتمردة لا تقبل الحياد اما وطني مع الجيش أو خائن وان الوطن أمانة في أعناقنا .

وأشاد سيادته بوقوف الاهل بالولاية الشمالية عامة ومحلية مروي خاصة في دعم وإسناد القوات المسلحة وتلبيتهم لهذه النفرة التي لم يبخلوا على الوطن بشبابهم.

واطمأن اللواء الركن سليمان كمال حاج الخضر عثمان على التدريب والاستعداد لاستقبال أكبر عدد ممكن من الشباب وكل من يستطيع حمل السلاح للدفاع عن دينه ووطنه وماله وعرضه معلنا النفرة العامة في جميع محليات الولايةالأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣م حتى يتحقق النصر وهزم التمرد بمعركة الكرامة كرامة للشعب السوداني بإذن الله تعالي.

سكاي نيوز

وكاله سونا