القيادة العامة للقوات المسلحة: إستهداف مستشفى علياء من المليشيات المتمردة





أعلنت القيادة العامة أن المليشيات المتمردة ما زالت مستمرة في خرق الأعراف والقوانين الدولية، وذلك باستهداف مستشفى علياء التخصصي بام درمان بالقصف المدفعي ظهر اليوم الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ م ، وقد تسبب القصف في أضرار كبيرة بمركز غسيل الكلى والعناية المكثفة وغرفة العمليات، بجانب عدد من غرف التنويم، وإصابة سيدة مريضة بالمركز.

وكانت المليشيا المتمردة قد استهدفت يوم أمس مستشفى الطواريء والإصابات ومركزغسيل الكلى التابع له بالطيران المسير، مما أدى إلى استشهاد خمسة أفراد وإصابة 25 أغلبهم من المدنيين وتضررعدد من المباني وممتلكات المرضى والمرافقين.

سكاي نيوز

وكاله سونا