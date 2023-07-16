خطة اسعافية لحماية المراعي الطبيعية بولاية كسلا





أمن الإجتماع المشترك الذي عقده والي ولاية كسلا المكلف الأستاذ خوجلي حمد عبد الله والذي ضم الإدارة العامة للمراعي والعلف وعدد من الرعاة بحضور وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية ـ أمن علي ضرورة وضع خطة إسعافية لمدة ثلاثة أشهر تتضمن حماية المراعي الطبيعية ونشرة قوة مشتركة لتأمين المراعي وحمايتها من التعديات.

وأوضحت المهندس نجاة علي عثمان مدير المراعي والعلف بولاية كسلا أن الإجتماع أصدر عدداً من القرارات التي سيتم تطبيقها علي أرض الواقع لتفادي المشاكل التي تحدث بسبب أراضي المراعي. وقالت إن الإجتماع أمن علي تكوين لجنة عليا لحماية المراعي وتهتم للوقوف علي كافة الإشكاليات التي تعاني منها المراعي بالإضافة إلى فتح المسارات.

وأوضح مدير المراعي والعلف بالولاية أن الأسبوع المقبل سيشهد تنفيذ حملات ميدانية لأصحاب الآليات والتراكتورات الزراعية بعدم الدخول في أراضي المراعي لعدم التعرض إلى العقوبة دون تصديق مسبق. وأوضحت أن الإشكاليات في هذا القطاع ذات مهدد أمني، معربة عن تمنياتها أن يكون الإجتماع بادرة لتفادي كثير من الإشكاليات ويؤدي إلى نتائج مثمرة، منوهة في ذات الوقت لوجود مراعي ومصادر مخصصة لشرب الحيوان وأن الحماية ستكون لكافة المناطق الرعوية بالولاية.

وتم خلال الإجتماع إستعراض العديد من الرؤى والمقترحات التي من شأنها الحفاظ علي المراعي الطبيعية وعدم التعدي عليها وإيجاد آلية تساهم في منع حدوث الإحتكاكات بين المزارعين والرعاة في مختلف مناطق الولاية.

سكاي نيوز

وكاله سونا