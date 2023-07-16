والي الخرطوم يتفقد مستشفيات الريف الشمالي لمحلية كرري





تفقد والي الخرطوم المُكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة عصر اليوم مستشفيات الجزيرة إسلانح والسروراب بالريف الشمالي لمحلية كرري رافقه مدير المستشفيات بوزارة الصحة ولاية الخرطوم دكتور سهيل عبد القادر. وقال الوالى أن زيارته تأتي في اطار الوقوف على الخدمات الطبية بعد أن أصبحت مستشفيات محلية كرري تستقبل أعدادا كبيرة من المرضى بعد توقف العديد من المستشفيات عن العمل بسبب احتلالها منذ بداية الحرب ومنع الكوادر الطبية من دخولها. وأطمأن الوالي على تواجد الكوادر الطبية الذين يعملون دون مقابل مالي طيلة أشهر الحرب كما وقف على الاجهزة والمعدات الطبية والمستهلكات الإمدادات الدوائية.

وقال الوالي أن الزيارة كشفت عن نقص في احتياجات هذه المستشفيات بسبب الاقبال الكبير عليها مما يتطلب تحركاً عاجلاً لتوفير الدعم لهذه المستشفيات حتى تتمكن من الاستمرار في تقديم خدمات الطواريء والعمليات الجراحية وغيرها من الخدمات العلاجية.

سكاي نيوز

وكاله سونا