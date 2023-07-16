أوكرانيا توضح موقفها بشأن مقاتلي فاغنر في بيلاروسيا





قال رئيس دائرة الحدود الأوكرانية أندريه ديمشينكو إن مقاتلي فاغنر الذين وصلوا إلى بيلاروسيا لا يشكلون حاليا أي تهديد لأوكرانيا، لكنه لم يستبعد أن تعمد مينسك إلى استخدام عناصر المجموعة لاستفزاز أوكرانيا أو أي دولة أخرى.

وأعلن الجيش الأوكراني تعزيز حماية الحدود مع بيلاروسيا بحفر خنادق وزرع ألغام، بعد الأخبار عن انتقال عدد من مقاتلي فاغنر إلى البلد المجاور إثر تمردهم الفاشل في روسيا.

ولا يزال الغموض يحيط بمصير قوات المجموعة العسكرية الروسية منذ إبرام اتفاق بين موسكو ومينسك ينص على انتقال عناصر من فاغنر إلى بيلاروسيا.

وأكدت وزارة الدفاع البيلاروسية الجمعة أن بعضهم على الأقل وصلوا وباتوا يعملون “مدربين” لجيش بيلاروسيا.

لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قلل من أهمية هذه الخطوة، قائلا إن أوكرانيا “تراقب من كثب التطورات هناك من منظور أمني، وفي الوقت الحالي، لا تهديدات كبيرة”.

مهمة تدريب

وكان مسؤولون أوكرانيون وبولنديون أكدوا أمس السبت أن مقاتلين من مجموعة فاغنر وصلوا إلى بيلاروسيا قادمين من روسيا، وذلك بعد يوم من إعلان مينسك أن المجموعة تتولى تدريب جنودها في معسكر جنوب شرقي العاصمة.

من جهته، قال ستانيسلاف زارين نائب وزير منسق الخدمات الخاصة في بولندا إن وارسو لديها تأكيدات أيضا بوجود مقاتلي فاغنر في روسيا البيضاء.

وكانت بولندا قالت أوائل الشهر الجاري إنها تعزز حدودها مع روسيا البيضاء لمواجهة أي تهديدات محتملة.

ونشرت وزارة الدفاع في بيلاروسيا مقطعا مصورا يظهر فيه من قالت إنهم مقاتلون من فاغنر يدربون جنودا من روسيا البيضاء في منطقة عسكرية بالقرب من بلدة أسيبوفيتشي التي تبعد نحو 90 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة مينسك.

هجوم على بولندا

وسبق أن رجح النائب الروسي أندريه كارتابولوف وجود تحضيرات روسية لشن هجوم على بولندا تقوم به مجموعة من مقاتلي مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة.

وقال كارتابولوف “من الواضح أن شركة فاغنر العسكرية الخاصة ذهبت إلى بيلاروسيا لتدريب القوات المسلحة البيلاروسية، لكن ليس لهذا فقط هناك شيء مثل ممر سوالكي، وأنت تعرف جيدا ما هو، إذا حدث أي شيء فنحن بحاجة إلى هذا الممر”.

وأضاف أن “مجموعة فاغنر ستكون مستعدة للسيطرة على الأرض في غضون ساعات، وستحدد وزارة الدفاع ما قدموه وما أخذوه، وأنا لا أتحدث عن ذلك، ولكن عن حقيقة أن القوة الضاربة جاهزة للاستيلاء على هذا الممر الصغير في غضون ساعات”.

ولم يظهر رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجن في العلن منذ مغادرته مدينة روستوف في جنوب روسيا في وقت متأخر من 24 يونيو/حزيران رغم تنقل طائرة خاصة مرتبطة به بين بيلاروسيا وموسكو وسان بطرسبرغ.

سكاي نيوز

وكاله سونا